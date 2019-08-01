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12:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России запустят «военный интернет»

Дальнобойный «военный интернет» протестировали в российской армии. Высокоскоростные линии обмена информации позволили настроить сообщение между полевыми пунктами управления на расстоянии 2 тыс. км, сообщили «Известия».

Уникальные учения провели в Центральном военном округе, в них приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих. «Суверенный армейский интернет» представляет собой закрытую систему обмена цифровой информацией. Её назвали мультисервисной транспортной сетью связи (МТСС). Такой вид коммуникаций могут использовать в условиях военных действий и в зонах чрезвычайных ситуаций, где часто возникают проблемы со связью.

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Для создания сверхдальних линий передачи данных Минобороны использовало специальную технику и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования. Во время учений использовались цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозер». Скорость передачи данных — 300 мегабит в секунду.

Высокозащищенная локальная беспроводная сеть позволяет обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров, в том числе передавать файлы большого объема, такие как аудио и видео.

Министерство отметило, что все каналы связи надежно защищены от взлома мобильными комплексами «Никель», а данные шифруются.

Впрочем, вне таких учений российские военные не смогут пользоваться интернетом — даже хранение смартфона в армии приравнивается к грубым дисциплинарным проступкам.

Ранее в июне министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение об объединении военных сетей в единый интернет. Развёртывание объединенной сети Tactical Edge Networking (TEN) обойдётся в миллионы евро, но в дальнейшем к ней могут подключаться и другие страны НАТО.

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