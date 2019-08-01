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12:33 (мск), источник: Известия

ФССП рассказала о миллионе новых невыездных должников

Число россиян, которым из-за долгов запрещен выезд за пределы России, с начала года выросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Источник: РИА "Новости"

На начало года невыездных должников было 2,6 млн, передает ТАСС. К 1 июля их стало 3,58 млн. Общая сумма задолженности на эту дату составила 1,47 трлн рублей.

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В июле ФССП сообщала о 3,429 млн должников, которым запрещено выезжать из России. Уточнялось, что это 3% взрослого населения страны. Самыми злостными неплательщиками оказались должники банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).

Выезд за пределы России может быть ограничен для тех, чьи задолженности превышают 10 тыс. рублей или 30 тыс. рублей, в зависимости от характера долга. В октябре 2018 года группа депутатов Госдумы предложила удвоить пороговую сумму для некоторых случаев.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициативы не затрагивают сумму долга по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда.

Справка
В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
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