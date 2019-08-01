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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Германии заснял покрытых «бриллиантами» насекомых (фото)

Почти неуловимая красота.

Немецкий фотограф Александр Метт из Гербштайна специализируется на макросъемке. Его пристрастие — насекомые.

Метту удалось сделать серию снимков крошечных существ, покрытых росой. Капли влаги, отражая яркую окраску насекомых и преломляя свет, выглядят как настоящие драгоценные камни.

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38-летний фотограф часами ищет объекты для съемки в лесах и заповедниках. Он приходит на фотоохоту на рассвете, когда воздух еще холодный и насекомые малоподвижны.

Завораживающими снимками красоты, почти незаметной невооруженным взглядом, Метт поделился в соцсетях.

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Анна Лысенко

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