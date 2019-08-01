12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Германии заснял покрытых «бриллиантами» насекомых (фото)
Почти неуловимая красота.
Немецкий фотограф Александр Метт из Гербштайна специализируется на макросъемке. Его пристрастие — насекомые.
Метту удалось сделать серию снимков крошечных существ, покрытых росой. Капли влаги, отражая яркую окраску насекомых и преломляя свет, выглядят как настоящие драгоценные камни.
38-летний фотограф часами ищет объекты для съемки в лесах и заповедниках. Он приходит на фотоохоту на рассвете, когда воздух еще холодный и насекомые малоподвижны.
Завораживающими снимками красоты, почти незаметной невооруженным взглядом, Метт поделился в соцсетях.
Анна Лысенко