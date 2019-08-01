Стюардесса разыграла пассажиров, спрятавшись в багажную полку

Пассажиров рейса Southwest Airlines, летевших в конце июля из Нэшвилла в Филадельфию, при посадке в самолет ждал необычный сюрприз.
На одной из багажных полок, расположенных над сидениями, пассажиры заметили стюардессу. Девушка лежала на полке, подогнув ноги, и весело наблюдала за происходящим в салоне. Она периодически выглядывала и махала рукой удивленным людям.
Одна из пассажирок сняла происходящее на видео и опубликовала в Twitter. Девушка обратилась к представителям авиакомпании с просьбой разобраться в ситуации.
Однако в интервью журналистам Fox News представитель Southwest Airlines ответил, что юмор — неотъемлемая часть их работы. И они специально набирают в стюарды людей, способных не только позаботиться о безопасности и комфорте пассажиров, но и повеселить их.
Мнения пользователей Twitter разделились. Большинство людей было недовольно странным поведением стюардессы, и отмечали, что как минимум это непрофессионально.