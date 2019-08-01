Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22Республика строгого режима
16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США задержали мужчину, который привез в качестве сувенира ракетную установку

На деле она оказалась абсолютно безопасной.

В конце июля Администрация транспортной безопасности США опубликовала в Twitter необычный пост с фотографией. На снимке был изображен чемодан с ракетой, который был изъят у мужчины, прилетевшего из Кувейта в аэропорт Балтимор-Вашингтон.

Сотрудники администрации транспортной безопасности обнаружили утром в чемодане у пассажира эту ракетную установку в аэропорту Балтимор-Вашингтон. Мужчина рассказал, что привез ее из Кувейта в качестве сувенира. Возможно, ему следовало вместо этого привезти брелок.
Новость
Не всё в дом: какие сувениры не стоит везти из отпуска

Информационному агентству Associated Press сотрудники правопорядка рассказали, что задержанный пассажир — американский военный, который возвращался домой из командировки. Ракетную установку ему передали для утилизации, но поскольку она уже была нерабочей и не подлежала восстановлению, мужчина решил забрать ее себе в качестве сувенира.

Как ему удалось пронести ее на борт самолета в Кувейте — абсолютно непонятно, зато в США этот предмет в его чемодане очень насторожил сотрудников транспортной безопасности.

В конце концов, было установлено, что это всего лишь пустая трубка из композита и металла, но на всякий случай ее конфисковали, а мужчину отпустили.

В комментариях под постом пользователи не скрывали своего удивления от работы авиакомпании, которая пропустила парня со странным сувениром на борт самолета, а также удивлялись глупости и беспечности солдата, решившего захватить на память тубу от ракеты.

Досмотр в Кувейте.
Было бы интересно узнать, как он пронес пусковую установку через таможенный досмотр в пункте отправления на базе Кувейта.
Пожалуйста, верните пустую трубку этому бедному парню.

Екатерина Гура

Читайте также
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Овечкин рассказал о завершении карьеры
Названы города России с самыми плохими дорогами
Найдена пригодная для жизни суперземля
Злой кот стал звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Кем звезды мечтали стать в детстве Лолиту не взяли в балерины, а Газманов хотел уйти в море, что даже окончил морское училище
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь