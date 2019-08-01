В США задержали мужчину, который привез в качестве сувенира ракетную установку

В конце июля Администрация транспортной безопасности США опубликовала в Twitter необычный пост с фотографией. На снимке был изображен чемодан с ракетой, который был изъят у мужчины, прилетевшего из Кувейта в аэропорт Балтимор-Вашингтон.
Информационному агентству Associated Press сотрудники правопорядка рассказали, что задержанный пассажир — американский военный, который возвращался домой из командировки. Ракетную установку ему передали для утилизации, но поскольку она уже была нерабочей и не подлежала восстановлению, мужчина решил забрать ее себе в качестве сувенира.
Как ему удалось пронести ее на борт самолета в Кувейте — абсолютно непонятно, зато в США этот предмет в его чемодане очень насторожил сотрудников транспортной безопасности.
В конце концов, было установлено, что это всего лишь пустая трубка из композита и металла, но на всякий случай ее конфисковали, а мужчину отпустили.
В комментариях под постом пользователи не скрывали своего удивления от работы авиакомпании, которая пропустила парня со странным сувениром на борт самолета, а также удивлялись глупости и беспечности солдата, решившего захватить на память тубу от ракеты.