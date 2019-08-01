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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Уганде сняли на видео редкую птицу, похожую на гиппогрифа из «Гарри Поттера»

В природе их осталось очень мало.

Фотограф Марк Уильямс рядом с озером Виктория в Уганде снял на камеру очень редкого китоглава, которого также называют королевской цаплей.

Птица вальяжно расхаживала по длинному тростнику в поисках добычи и, кажется, совсем не интересовалась тем, что кто-то ее снимает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уильямс был очарован видом китоглава и отметил, что он очень похож на мифического гиппогрифа из серии фильмов о Гарри Поттере.

Фрагмент из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Китоглав занесен в Красную книгу. По оценке специалистов, в дикой природе осталось около 2500 особей. Так что встретить эту птицу в естественной среде обитания было настоящим чудом.

Екатерина Гура

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