15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Уганде сняли на видео редкую птицу, похожую на гиппогрифа из «Гарри Поттера»
В природе их осталось очень мало.
Фотограф Марк Уильямс рядом с озером Виктория в Уганде снял на камеру очень редкого китоглава, которого также называют королевской цаплей.
Птица вальяжно расхаживала по длинному тростнику в поисках добычи и, кажется, совсем не интересовалась тем, что
Уильямс был очарован видом китоглава и отметил, что он очень похож на мифического гиппогрифа из серии фильмов о Гарри Поттере.
Китоглав занесен в Красную книгу. По оценке специалистов, в дикой природе осталось около 2500 особей. Так что встретить эту птицу в естественной среде обитания было настоящим чудом.
Екатерина Гура