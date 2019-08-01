16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте отреставрировали храм времен отца Клеопатры
Увидеть его можно возле города Сохаг в среднем течении Нила.
Египетские и германские реставраторы завершили работу над храмом времен Птолемея XII — царя Египта, который правил в 80 — 51 годах до нашей эры, отца знаменитой Клеопатры.
Руины были обнаружены к
Восстановительные работы начались в октябре 2018 года.
Здание было построено из местного известняка и состояло из ряда комнат, окруженных большой стеной и рядами колонн на севере, востоке и западе. Внизу под храмом был подвал.
Анна Лысенко