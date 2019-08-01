Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22Республика строгого режима
16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте отреставрировали храм времен отца Клеопатры

Увидеть его можно возле города Сохаг в среднем течении Нила.

Египетские и германские реставраторы завершили работу над храмом времен Птолемея XII — царя Египта, который правил в 80 — 51 годах до нашей эры, отца знаменитой Клеопатры.

Руины были обнаружены к юго-западу от города Сохаг в Египте в очень плохом состоянии. Стены потеряли гравировку и потрескались под воздействием дождевой воды и солнца, сообщает Министерство по делам памятников древности Египта.

Восстановительные работы начались в октябре 2018 года.

Здание было построено из местного известняка и состояло из ряда комнат, окруженных большой стеной и рядами колонн на севере, востоке и западе. Внизу под храмом был подвал.

Анна Лысенко

Читайте также
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Овечкин рассказал о завершении карьеры
Названы города России с самыми плохими дорогами
Найдена пригодная для жизни суперземля
Военный привез из командировки сувенир в виде ракетной установки
Злой кот стал звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Неужели столько неучей... 754
Один дома 203
Для Дюдюки 162
Мое путешествие на холодное море. Литва 128
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь