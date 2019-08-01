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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает обычные комнаты в оптические иллюзии

Место, где теряется ощущение пространства.

Известный австрийский художник Питер Коглер с помощью своих гипнотических инсталляций меняет архитектуру пространств и создает из обычных комнат сюрреалистические оптические иллюзии.

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Гипнотического эффекта Коглер достигает благодаря специальной технике линий, которые извиваются и пересекаются по всему помещению, создавая впечатление параллельного мира, лишенного привычной архитектуры и формы.

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Используя краски и проекции, художник создает свои собственные уникальные «обои» для часто забытых помещений — лестничных клеток, прихожих и коридоров. Таким образом, он создает выставочное пространство там, где его часто не ожидаешь увидеть.

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Екатерина Гура

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