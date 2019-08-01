16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает обычные комнаты в оптические иллюзии
Место, где теряется ощущение пространства.
Известный австрийский художник Питер Коглер с помощью своих гипнотических инсталляций меняет архитектуру пространств и создает из обычных комнат сюрреалистические оптические иллюзии.
Гипнотического эффекта Коглер достигает благодаря специальной технике линий, которые извиваются и пересекаются по всему помещению, создавая впечатление параллельного мира, лишенного привычной архитектуры и формы.
Используя краски и проекции, художник создает свои собственные уникальные «обои» для часто забытых помещений — лестничных клеток, прихожих и коридоров. Таким образом, он создает выставочное пространство там, где его часто не ожидаешь увидеть.
Екатерина Гура