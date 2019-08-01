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18:12 (мск), источник: Daily Storm

Роспотребнадзор заявил о критическом дефиците лекарств для лечения ВИЧ

Закупки не состоялись в третий раз из-за слишком малых для поставщиков цен на лекарство.

Источник: РИА "Новости"

Запасы ламивудина, лекарства для лечения ВИЧ-инфицированных, подходят к концу, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он отметил, что компании, производящие лекарство, перестали выходить на закупочные аукционы из-за низких цен, которые им предлагали.

Доктор напомнил, что по статистике Минздрава, в России более 900 тысяч больных ВИЧ, в то время как полных курсов лечения, по его данным, закуплено на 400 тысяч пациентов.

«Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», — приводит «Интерфакс» слова Покровского.

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Доктор пояснил, что Минздрав снижал цены, по которым был готов закупать препарат, чтобы обеспечить им большее число инфицированных, но в итоге поставщики с этим не согласились. «Уменьшение не может быть бесконечным. Компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. Так или иначе финансирование придется увеличивать», — заключил Покровский.

Он выразил надежду на то, что вопрос вскоре решат, поскольку проблема является «бюрократической», и не связана с законодательством или финансированием.

В Минздраве сообщили, что 26 июля был заключен госконтракт на поставку ламивудина. Первая часть будет поставлена до 1 сентября, полная поставка завершится к ноябрю. В министерстве отметили, что потребность в ламивудине дозировкой 150 миллиграмм составляет около 12 миллионов таблеток, в ламивудине 300 миллиграмм — около 130 миллионов таблеток.

В ведомстве подчеркивают, что провели встречи с поставщиками и договорились о дроблении лотов, а остатки препарата были перераспределены между регионами, чтобы в регионах с дефицитом ламивудина был запас на один-два месяца. Следующий аукцион по закупке, по данным министерства, должен состояться в августе.

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