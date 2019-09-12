18:54 (мск), источник: Playboy
7 признаков, что вы самый настоящий газлайтер (пора с этим что-то делать)
Материал будет полезен и в случае, если газлайтят вас.
Что такое газлайтинг?
Газлайтингом называют форму психологического насилия, цель которого — изменить представление человека о реальности, заставить его сомневаться в собственной версии происходящего и своих же воспоминаниях.
Зачем он
С его помощью один человек манипулирует другим, пытается его запутать, искажает информацию, и жертва начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия произошедшего. Это частый прием абьюзеров, позволяющий установить контроль над другим человеком.
«Это злоупотребление властью, с целью доминировать над другим человеком, — говорит Патриция Питта, доктор философии, практикующий психотерапевт и автор книги “Решение дилеммы современной семьи”. — Газлайтинг подрывает уверенность жертвы в том, кем она является, во что верит. Это может привести к тому, что человек будет делать то, чего на самом деле делать не хочет, ощущать вину за то, чего не совершал. В конце концов, жертва может столкнуться депрессией, тревожным расстройством и другими психологическими проблемами».
Откуда взялся этот термин?
Термин «газлайтинг» возник в 1944 году, после выхода на экраны фильма с Ингрид Бергман в главной роли — «Газовый свет» («Gas Light»). По сюжету триллера, муж главной героини убеждает ее, что она сходит с ума, чтобы скрыть от нее тот факт, что он ищет спрятанные в доме драгоценности.
Поиски требуют периодического включения света на чердаке,
Вновь популярным этот термин стал в нулевые, и в 2018 году его добавили в Оксфордский словарь.
Кто может быть газлайтером?
Газлайтинг чаще всего используется людьми в позиции сильных по отношению к слабым.
Психоаналитик Робин Стерн, автор книги «Эффект газлайтинга», пишет, что жертвами этого явления чаще всего становятся женщины, а среди манипуляторов встречается больше мужчин. Также жертвами газлайтинга часто становятся дети, которыми манипулируют их родители.
Однако случаи бывают разными: манипуляторами могут оказаться ваши начальники, коллеги, друзья и даже политики (в последнее время журналисты часто используют этот термин, описывая многочисленные высказывания Дональда Трампа).
Известно, что газлайтерами чаще всего являются люди, склонные к нарциссизму (они чрезвычайно эгоистичны) и социопатии (они не уважают взгляды других людей и игнорируют их права).
«Они стремятся контролировать другого человека для удовлетворения собственных потребностей или желаний способом, который является манипулятивным и нечестным», — пишет сертифицированный психотерапевт и доктор философии Майк Макналти.
Как распознать газлайтинг?
Газлайтинг может принимать самые разные формы, но в основе всегда будет лежать вранье или намеренно ложные обещания. В книге уже упомянутой Стерн есть чеклист из двадцати признаков, которые могут указывать на газлайтинг.
Также она описывает несколько стадий, через которые проходит жертва газлайтинга, вне зависимости от того, семейные это отношения, рабочие или любые другие.
Мы приведем 7 самых явных признаков, а заодно в конце дадим советы, что с этим всем делать.
7 признаков газлайтинга в отношениях.
Вы можете узнать себя или
1. Газлайтер отрицает факты, произошедшие в прошлом.
«Я не мог такого сказать, зачем ты придумываешь».
Это может относиться как к давним событиям, так и к произошедшим в последнее время. Если человек
2. Газлайтер часто врет и продолжает это делать, даже когда его поймали на лжи.
Все мы время от времени врем друг другу (по самым разным причинам). Но газлайтеры лгут, чтобы заполучить то, что им нужно, пытаясь изменить реальность в голове другого человека.
Даже если найдутся неопровержимые доказательства их лжи, вроде текстовых сообщений или видео, они будут продолжать настаивать на своем. Газлайтеры могут быть внешне настолько убедительны, что вы усомнитесь в собственных мыслях и поверите в их версию событий.
Частый пример — измена, когда один из партнеров убеждает другого, что на самом деле ничего не происходит, даже когда на руках есть улики.
3. Газлайтер постоянно ставит под сомнение здравомыслие жертвы.
Версия событий жертвы всегда оказывается ложной, поскольку она по той или иной причине не может мыслить адекватно.
Порой газлайтер напирает на те факты, о которых знает: «У тебя голова болит второй день подряд, вот и придумала себе всякую чушь», иногда на расхожие мифы, например, про ПМС: «У тебя явно месячные скоро, я ничего такого не имел в виду» или «Я понимаю, у тебя климакс, но все равно не стоит так остро реагировать».
Наконец, нередко газлайтер сам придумывает факты, убеждая жертву, что у нее проблемы с психикой, и она сама придумывает поводы обидеться и пострадать: «Я о таком даже и не думал, у тебя паранойя».
Все это постепенно создает ощущение у жертвы, что с ней
4. Газлайтер регулярно обижает жертву, списывая все на шутки.
«Это была просто шутка», «Да расслабься ты, это же шутка».
Как правило, абьюзер хорошо знает свою жертву, ее уязвимости, больные темы, интересы, убеждения. Он постоянно так или иначе критикует эти вещи, прямо или косвенно комментирует их, чтобы наносить удары по самооценке, причинять боль и дискомфорт.
«Эти замечания постепенно понижают самооценку того, кому они адресованы, а также влияют на чувство собственного достоинства. Вы начнете верить, что ваши интересы, устремления, точка зрения — неверны или не важны», — говорит Макналти.
Часто человек маскирует такие комментарии под добрые намерения, заботу или даже комплименты. Но не стоит обманываться, когда человек говорит «Ты хорошо выглядишь… для своего возраста» — он хочет вас задеть.
Опять же, газлайтер не забывает подчеркивать, что партнер неадекватно воспринимает происходящее.
«Разве нормально так реагировать на такой пустяк?», «Ты неадекватно реагируешь», «Тебя обижает любая мелочь», «Ты слишком обидчив (а), подумай об этом».
Эти типичные фразы используются, чтобы партнер чувствовал себя виноватым за то, что «неправильно» и «слишком сильно» реагирует на «безобидные» вещи.
5. Газлайтер настраивает жертву против родных и друзей.
Агрессор всегда старается влиять на то, как жертва относится к ключевым людям в ее жизни. Он может говорить, что мать или отец на самом деле ее не любит, подруга или друг говорит за спиной, а сестра или брат — обманывает.
В некоторых случаях газлайтер сам может развить отношения с
Убедив всех, что он — единственный, кому можно доверять, газлайтер становится главным кукловодом.
«Жертва газлайтинга часто бывает отрезана от людей, которым доверяла, у нее не оказывается доступа к альтернативным точкам зрения, которые помогают усомниться в происходящем и критически взглянуть на ситуацию», — уточняет Макналти.
6. Действия газлайтера не соответствуют его словам (и наоборот).
Хотя абьюзер утверждает, что заботится о своей жертве, на самом деле это не так. Как правило, он просто говорит то, что от него хотят услышать, но делает исключительно то, что хочется ему.
Как мы уже упоминали, газлайтеры — люди с нарциссическими расстройствами, другими словами, неисправимые эгоисты, использующие других людей в своих целях и выгодах.
У некоторых из них встречается так называемый перверзный нарциссизм — это крайняя форма нарциссизма, когда человек лишен возможности видеть причины проблем и неудач в своих действиях и переносит вину на обстоятельства и других людей. Как правило, он паразитирует на привязанности, совести и чувстве вины окружающих и становится агрессором в отношениях — физическим или эмоциональным.
Понятно, что люди не всегда следуют собственным словам, могут иногда не выполнять своих обещаний, но если это происходит регулярно — стоит все же задуматься.
7. Газлайтер обвиняет жертву в поведении, свойственном ему самому.
Знаете, что такое «проекция»? Так вот, это именно она.
«Сколько людей постоянно подозревают своих партнеров в неверности, потому что сами обманывают? Человек, который делает это сам, смотрит на мир с недоверием.
Что происходит с жертвой?
Первая стадия, через которую проходит жертва, — отрицание: она замечает, что абьюзер ведет себя странно или непоследовательно, она ощущает несправедливость, но отмахивается от происходящего
Вторая стадия сопровождается сомнениями в себе и адекватности собственного восприятия ситуации. Тем не менее, на этом этапе жертва все еще защищается от абьюзера, потому что надеется, что сможет доказать свою точку зрения или переубедить газлайтера.
К третьей стадии человек начинает верить, что абьюзер прав, а он ошибается и сам виноват в происходящем. Он надеется, что если будет соглашаться с агрессором и соответствовать его ожиданиям, то сможет заслужить его одобрение.
Что делать, если я заподозрил в себе газлайтера?
Самый очевидный совет — пойти к психотерапевту и попытаться разобраться в причинах происходящего. Старайтесь ловить себя на описанных выше приемах манипуляции, даже если вы используете их не совсем осознанно, останавливаться и не делать так. Однако без сторонней помощи полностью справиться с ситуацией у вас не получится.
Что делать, если я — жертва газлайтинга?
Вам также стоит походить к психотерапевту или в группу поддержки для жертв домашнего насилия. Если такой возможности нет, можно обратиться за поддержкой к друзьям или близким, вызывающим доверие. Они помогут взглянуть на ситуацию со стороны и разоблачить манипуляции.
Робин Стерн в своей книге отмечает, что первый шаг к тому, чтобы справиться с газлайтингом, — быть готовым полностью разорвать отношения с агрессором. При этом она считает, что вопрос о том, рвать отношения или стараться изменить их, каждый должен решить сам: если абьюзер — ваш начальник или коллега, вы можете хотеть остаться на своей позиции, потому что у работы в этой компании есть другие преимущества.
В таком случае Ариэль Лив, автор книги «Сокращенная жизнь», которая много публично рассказывает о своем опыте борьбы с газлайтингом, советует оставаться непреклонным и придерживаться собственной версии событий, сопротивляться, когда другие сомневаются в том, что вы говорите.
«Непреклонность НЕ делает вас трудным человеком. Она делает вас крепче и выносливее», — пишет она.
При этом она упоминает, что пытаться переубедить или изменить абьюзера бесполезно: какими бы вескими ни были ваши доводы, агрессор никогда их не примет, и чем раньше вы это поймете, тем легче вам будет выйти из этой ситуации.