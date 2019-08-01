19:20 (мск), источник: Коммерсантъ
«Изображается процесс борьбы за Байкал, но по существу ничего не делается»
«Ъ» поговорил с учеными о возможном загрязнении озера токсичными отходами с БЦБК.
В Иркутской области началась вторая волна паводка,
В субботу, 27 июля,
Глава города Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский опроверг информацию о возможном загрязнении: «Сверху
«Ъ» решил спросить ученых, насколько вероятно в этой ситуации загрязнение озера токсичными отходами с БЦБК.
Светлана Тимофеева, главный научный сотрудник кафедры градостроительства, инженерных сетей и систем ЮУрГУ д. т. н., профессор:
— Произошло разрушение канализационных труб, отводящих сточные воды на очистные сооружения, фекальные воды поступают в воду в неочищенном виде и, соответственно, текут в Байкал. По требованию экологов было прекращено водоснабжение города.
Особую тревогу вызывает возможность схода селевых потоков, который может захватить
Селезащитных сооружений там нет. За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн жидких и твердых токсичных отходов, при сходе селя их может смыть в Байкал.
Александр Рудык, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:
— Необходимо как можно скорее выбрать наиболее эффективную и экологичную технологию переработки отходов Байкальского
Ирина Потороко, завкафедрой «Пищевые и биотехнологии» Высшей
— Безусловно, мощное наводнение на территориях Приангарья формирует опасные селевые потоки, способные нарушать целостность хранилищ отходов.
Данная ситуация при прорыве дамб шламонакопителей в случае снижения контроля, по нашему мнению, может провоцировать катастрофу.
Есть сведения, что в цехах Байкальского ЦБК после его остановки продолжают находиться опасные химические вещества, которые использовались в технологическом цикле целлюлозного производства. Для минимизации рисков влияния токсичных отходов, включающих продукты разложения шлам зеленого щелока, шлам лигнина, железо, марганец, медь, кадмий, метанол, формальдегид и другие опасные вещества, на экологию уникального водоема и прилегающих территорий необходим комплексный подход.
Светлана Селивановская, директор Института экологии и природопользования КФУ доктор биологических наук, профессор:
— Если говорить честно, то отходы, вырабатываемые
Леонид Рихванов, профессор отделения геологии ТПУ:
— Отходов по берегу Байкала накопилось очень много. Сам факт существования таких опасных отходов вблизи берега озера чрезвычайно опасен, и его нельзя было допускать. Насколько я знаю, попыток заняться БЦБК за последние
Деньги для программ по переработке отходов выделялись миллиардами. Но до сих пор так и не стало понятно, к чему это приведет.
Складывается ощущение, что изображается процесс борьбы за Байкал, но по существу ничего не делается. «Росгеология» вообще давно известна тем, что расходует деньги. Изначально вопрос с отходами нужно было решать по-другому: собрать ученых и услышать их мнение, потом выбирать подрядчиков и уже после этого вырабатывать совместное решение.
Александр Князев, декан химического факультета Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского:
— Для меня вообще остается вопросом, кто в советское время придумал строить такое грязное производство на берегу самого чистого озера. Мне кажется, что
Александр Хаустов, профессор кафедры прикладной экологии РУДН:
— Отходы БЦБК — это два больших полигона вблизи Байкала, которые содержат 10−15 карт. Все было бы хорошо, если бы в них не было захоронений золы местных ТЭЦ, отходов от сжигания
За 50 лет работы БЦБК было выброшено огромное количество целлюлозы, тем не менее Байкал переваривал. Да, в озере было зафиксировано большое количество сульфатов. Но на тот период на БЦБК работали самые эффективные и дорогие очистные сооружения Советского Союза. На других комбинатах такого не было — БЦБК же всегда находился под вниманием.
На самом деле меня больше беспокоит не сам процесс химического загрязнения, а огромное количество селей с загрязненных поверхностей. В этом случае отходы БЦБК будут лишь каплей в море по сравнению со всем остальным.
Подготовили Анастасия Московкина, Анна Васильева