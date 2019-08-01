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18:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Эстония вернула финских алкотуристов

Граждане Финляндии снова начали приезжать в Эстонию за дешевым алкоголем после понижения акцизов на спиртные напитки. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, подчеркнув, что предварительные данные крайне обнадеживают. Об этом сообщает ERR.

Источник: Reuters

По данным главы Минфина, продажи алкоголя на северной границе страны снова выросли. Кроме того, гораздо меньше эстонцев стали ездить за алкоголем в соседнюю Латвию. Таким образом, считает Хельме, цели правительства по возвращению доходов от продажи алкоголя вскоре будут достигнуты.

При этом он признал, что о долгосрочной тенденции можно будет говорить только в случае, если показатели сохранятся до сентября.

С 1 июля Эстония снизила акцизы на пиво и сидр на 25 процентов, а с 1 августа понижение коснулось и крепких напитков.

Правительство пошло на эти меры в связи с тем, что граждане массово стали отправляться за алкоголем в соседнюю Латвию, где он обходился дешевле.

По подсчетам экспертов, это позволит получить десятки миллионов евро доходов.

В ответ Сейм Латвии принял аналогичный законопроект о снижении акцизного налога на 15 процентов до 19 февраля 2020 года.

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