Эстония вернула финских алкотуристов

По данным главы Минфина, продажи алкоголя на северной границе страны снова выросли. Кроме того, гораздо меньше эстонцев стали ездить за алкоголем в соседнюю Латвию. Таким образом, считает Хельме, цели правительства по возвращению доходов от продажи алкоголя вскоре будут достигнуты.
При этом он признал, что о долгосрочной тенденции можно будет говорить только в случае, если показатели сохранятся до сентября.
С 1 июля Эстония снизила акцизы на пиво и сидр на 25 процентов, а с 1 августа понижение коснулось и крепких напитков.
Правительство пошло на эти меры в связи с тем, что граждане массово стали отправляться за алкоголем в соседнюю Латвию, где он обходился дешевле.
По подсчетам экспертов, это позволит получить десятки миллионов евро доходов.
В ответ Сейм Латвии принял аналогичный законопроект о снижении акцизного налога на 15 процентов до 19 февраля 2020 года.