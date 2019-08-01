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19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Израильтянам посоветовали не посещать Чечню

Штаб по борьбе с террором в Израиле присвоил Чечне красный уровень опасности. Власти считают, что в республике действуют террористические организации, поэтому не стоит планировать туда поездки.

Источник: Reuters

Гражданам Израиля, которые находятся сейчас в Чечне, предложено немедленно покинуть территорию республики.

Предупреждения носят рекомендательный характер, официального запрета на данный момент нет. Узнать, сколько граждан Израиля посетили Чечню, невозможно, отмечает «Кавказский узел».

В 2019 году в Чечне произошло три нападения на полицейских.

По данным «Кавказского узла», за 2018 год в республике было совершено девять террористических актов. В том году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил убрать все блокпосты на дорогах Северного Кавказа, однако поддержки его инициатива не нашла.

В 2009 году в Чечне отменили режим контртеррористической операции, который действовал с сентября 1999 года. По сообщениям о диверсиях и террористических актах в Чечне можно судить, что ситуация за 10 лет не улучшилась, считает «Кавказский узел».

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