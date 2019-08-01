Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
20:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Влюбленные воссоединились спустя 40 лет после того, как случайно расстались

Всю жизнь они продолжали искать друг друга.

72-летняя британка Энн Хант рассказала журналистам Daily Mail свою невероятно трогательную историю любви, которая очень напоминает знаменитый фильм «Дневник памяти» с Рэйчел МакАдамс и Райаном Гослингом в главных ролях.

С 17-летним Джеффом Картером Энн познакомилась, когда ей было 14 лет. Это была любовь с первого взгляда, и молодые люди начали встречаться. Через год Джефф записался на службу в армию и влюбленные продолжали поддерживать отношения с помощью писем и коротких встреч на протяжении почти трех лет.

Но мать Джеффа была не в восторге от их отношений, и, однажды поругавшись с сыном, она заявила Энн, что тот встречается с другой девушкой.

Убитая предательством любимого, девушка начала встречаться с другим молодым человеком и уже накануне свадьбы узнала правду, когда случайно встретила Джеффа в городе.

Хоть жениха она практически не любила, но свадьбу отменять не стала и прожила с ним в браке 25 лет.

На протяжении всего брака Энн постоянно вспоминала Джеффа, а после развода решила его разыскать с помощью интернета. Как оказалось, ее возлюбленный тоже хотел ее найти.

Встретившись в 2008 году, влюбленные поняли, что их чувства ничуть не угасли за эти годы, спустя пару месяцев они стали жить вместе, а в 2010 году переехали жить в Испанию. Но счастье продлилось недолго, у Джеффа были серьезные проблемы с сердцем, и в 2017 году в возрасте 73 лет он скончался.

Но, несмотря на это, британка считает себя очень счастливой, ведь встретить такую большую любовь доводится далеко не всем.

Екатерина Гура

Читайте также
В Красноярском крае возбудили первое уголовное дело о пожарах
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Ученые назвали главный фактор загрязнения Байкала
Названы самые убыточные футбольные клубы России
Найдена пригодная для жизни суперземля
Что делают животные в лесу, когда рядом нет людей (видео)
Овечкин рассказал о завершении карьеры
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Неужели столько неучей... 1037
Для Дюдюки 250
Один дома 227
Мое путешествие на холодное море. Литва 137
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь