Влюбленные воссоединились спустя 40 лет после того, как случайно расстались

72-летняя британка Энн Хант рассказала журналистам Daily Mail свою невероятно трогательную историю любви, которая очень напоминает знаменитый фильм «Дневник памяти» с Рэйчел МакАдамс и Райаном Гослингом в главных ролях.
С 17-летним Джеффом Картером Энн познакомилась, когда ей было 14 лет. Это была любовь с первого взгляда, и молодые люди начали встречаться. Через год Джефф записался на службу в армию и влюбленные продолжали поддерживать отношения с помощью писем и коротких встреч на протяжении почти трех лет.
Но мать Джеффа была не в восторге от их отношений, и, однажды поругавшись с сыном, она заявила Энн, что тот встречается с другой девушкой.
Убитая предательством любимого, девушка начала встречаться с другим молодым человеком и уже накануне свадьбы узнала правду, когда случайно встретила Джеффа в городе.
Хоть жениха она практически не любила, но свадьбу отменять не стала и прожила с ним в браке 25 лет.
На протяжении всего брака Энн постоянно вспоминала Джеффа, а после развода решила его разыскать с помощью интернета. Как оказалось, ее возлюбленный тоже хотел ее найти.
Встретившись в 2008 году, влюбленные поняли, что их чувства ничуть не угасли за эти годы, спустя пару месяцев они стали жить вместе, а в 2010 году переехали жить в Испанию. Но счастье продлилось недолго, у Джеффа были серьезные проблемы с сердцем, и в 2017 году в возрасте 73 лет он скончался.
Но, несмотря на это, британка считает себя очень счастливой, ведь встретить такую большую любовь доводится далеко не всем.