Герой России: Лучшая оценка работы ФСБ — сотни предотвращенных терактов

В четверг Вахитовский райсуд Казани арестовал до 29 сентября двоих жителей Нижнекамска. Оба работали таксистами. Их задержали сотрудники ФСБ при подготовке теракта в промзоне Нижнекамска рядом с железной дорогой. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, у подозреваемых были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. По данным спецслужбы, мужчины готовили теракт «на одном из объектов инфраструктуры». Кроме того, по информации ФСБ, они занимались вербовкой местных жителей в ряды террористов. Оба пока не признали вины и утверждают, что взрывчатку им подкинули.
Бочаров подчеркнул, что с помощью экспертиз легко проверить, была ли у подозреваемых взрывчатка или нет.
«Это все элементарно определяется на молекулярном уровне. Я не видел ни одного преступника, который бы сказал, что виноват. Они всегда защищают свою шкуру и говорят, что якобы невиновны, якобы их спровоцировали, якобы что-то подкинули. Но я уверен в тех людях, которые выбрали себе работу в ФСБ. И “Альфа”, и “Вымпел” и другие структуры работают профессионально», — считает собеседник.
Участник спецопераций на Северном Кавказе, ветеран спецназа «Вымпел», ныне — первый замсекретарая Общественной палаты, Герой России Вячеслав Бочаров отмечает, что ежегодно ФСБ предотвращает сотни терактов и другие проявления экстремизма. По его словам, это следует из регулярных докладов директора ФСБ Александра Бортникова президенту России Владимиру Путину.
К сожалению, все еще имеет место деструктивная составляющая. Это говорит о том, что еще есть люди, готовые раскачивать лодку под названием «государство», не понимая, к чему это приведет.
Вячеслав Бочаров Первый замсекретаря Общественной палаты, Герой России
«Уже многие годы мы не видим массового всплеска экстремизма, который был в 90-е и в нулевые», — напомнил ветеран спецназа. Он особо подчеркнул, что за последнее десятилетие уровень профессионализма ФСБ возрос. «Об этом говорят и международные эксперты. Но эта “учеба” далась нам кровью многих сотрудников правоохранительных структур. Для страны это одновременно трагедия и гордость. Есть люди, готовые ценой собственной жизни защищать интересы государства. А государство — это люди, мы с вами. То, что мы сейчас живем спокойно, это заслуга именно тех людей, которые составляют, как мы говорим, невидимый фронт», — убежден Бочаров.
Он особо подчеркнул, что те, кто идет работать в ФСБ, думают не о деньгах, а о своей стране.
«Когда 15 лет назад в результате теракта в Беслане погибли десять офицеров “Альфы” и “Вымпела”, то буквально на следующий день в центры специального назначения пришли кандидаты — выдержать конкурсный отбор. Люди приходят не по приказу, а по собственному желанию. Они приходят туда не за деньгами, а из-за убеждений. Русский философ Иван Ильин говорил, что жить надо ради того, за что можно умереть. Какие убеждения у сотрудников ФСБ? Зло должно быть наказано, а добро должно побеждать», — заявил Вячеслав Бочаров.