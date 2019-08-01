В летнем лесу
Заповедный лес в июле стоит непроглядной зеленой стеной. Что скрывается за ней, кто прячется в густых зарослях? Окунуться в потайной мир, где по одной полянке по очереди гуляют журавлята и кабанята, где среди туманных трав красуется косуля в рыжем летнем меху и одинокий волк неустанно обходит свою территорию, нам вновь помогут фотоловушки, работающие в режиме «видео». Просмотрев после очередной проверки фотоловушек сотни видео, мы выбрали из них самые характерные и смонтировали маленький ролик, отражающий атмосферу летнего леса. Панкова Надежда Леонидовна, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Видео с фотоловушки, монтаж видеоролика – Панкова Мария АлексеевнаОпубликовано Окский государственный природный биосферный заповедник Четверг, 1 августа 2019 г.
20:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что делают обитатели леса, когда их не видят люди (видео)
Тайная жизнь кабанов и косуль попала на камеры фотоловушек.