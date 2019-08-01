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20:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что делают обитатели леса, когда их не видят люди (видео)

Тайная жизнь кабанов и косуль попала на камеры фотоловушек.

Сотрудники Окского государственного природного биосферного заповедника опубликовали на Facebook забавную подборку кадров, снятых этим летом фотоловушками, установленными в лесу.

В летнем лесу

Заповедный лес в июле стоит непроглядной зеленой стеной. Что скрывается за ней, кто прячется в густых зарослях? Окунуться в потайной мир, где по одной полянке по очереди гуляют журавлята и кабанята, где среди туманных трав красуется косуля в рыжем летнем меху и одинокий волк неустанно обходит свою территорию, нам вновь помогут фотоловушки, работающие в режиме «видео». Просмотрев после очередной проверки фотоловушек сотни видео, мы выбрали из них самые характерные и смонтировали маленький ролик, отражающий атмосферу летнего леса. Панкова Надежда Леонидовна, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Видео с фотоловушки, монтаж видеоролика – Панкова Мария Алексеевна

Опубликовано Окский государственный природный биосферный заповедник Четверг, 1 августа 2019 г.

Благодаря этому видео можно узнать, что делают самые разные обитатели заповедника (журавли, косули, дикие кабаны, волки и другие животные), когда их никто не видит.

Екатерина Гура

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