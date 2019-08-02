12:50 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как исчезают леса Амазонки: взгляд из космоса
Спутниковые снимки показывают, как сильно сокращаются леса в Бразилии в результате незаконной добычи полезных ископаемых.
Ущерб, наносимый лесам Амазонки в результате незаконной добычи полезных ископаемых, так значителен, что его можно увидеть из космоса.
Спутниковые снимки, полученные Бразильской службой
Помимо того, что Болсонару продвигает законодательство, которое обошло бы конституционный запрет на разведку полезных ископаемых на землях, которые принадлежат коренным народам, президент еще и бросает вызов критикам, ставя под сомнение их утверждения о том, что власти делают недостаточно для охраны крупнейшего в мире тропического леса.
Однако президент публично поставил под вопрос содержащиеся в этом отчете выводы.
«Если бы лес и в самом деле вырубали с такой скоростью, от него бы уже ничего не осталось», — заявил он на прошлой неделе группе международных журналистов.
Бразильская служба
Компания изучала нелегальную золотодобычу в трех резервациях амазонских индейцев, которые занимают территорию общей площадью 248 тыс. кв км — больше, чем вся Великобритания..
Эксперты компании, анализировавшие снимки, подтвердили, что они демонстрируют значительное расширение зоны добычи полезных ископаемых. Некоторые участки занимают территорию площадью в десятки футбольных полей.
В штате Рорайма золото стало вторым по величине предметом экспорта, однако официально там не зарегистрирована ни одна шахта.
В настоящее время ведется расследование, поступает ли золото из резервации Яномамо: там местные вожди утверждают, что по крайней мере 10 тысяч золотодобытчиков ведут незаконную разработку месторождений. Эта территория была официально передана племенам Яномамо в 1992 году, и их право на землю гарантировано конституцией.
Соня Гуажажара, представительница группы, защищающей права коренного населения, утверждает, что после прихода к власти президента Болсонару в январе этого года к ним стали поступать многочисленные сообщения о
В апреле президент принимал делегацию представителей индейских племен Рораймы, выступающих за разработку месторождений, и заявил тогда, что коренное население не должно жить бедно на богатых землях.
Конституция 1988 года позволяет добычу полезных ископаемых на землях, принадлежащих племенам коренных народов, но требует применения дополнительного законодательства. Такое законодательство пока не было одобрено конгрессом, поэтому любая разработка полезных ископаемых пока считается незаконной.
Гуажажара утверждает, что большинство местных общин выступает против открытия шахт, опасаясь негативных социальных и экологических последствий.
Золотодобыча в лесах Амазонки ведется двумя способами: просеиванием речного песка в поисках драгоценных металлов и добыванием золотосодержащих пород в шахтах.
В случае с шахтами добыча ведется в промышленных масштабах. Экскаваторы роют в лесах огромные карьеры, оставляя на поверхности «шрамы», которые видны из космоса.
Помимо уничтожения лесов в результате такой деятельности засоряются реки, а порой и меняются их русла.
Искусственные озера, возникающие не месте старых шахт, служат рассадником москитов, так что нет ничего удивительного, что в районах золотодобычи растет число случаев заболевания малярией.
К тому же ртуть, используемая при извлечении золота, отравляет рыбу в реках и заражает всю пищевую цепочку.
Проведенное в 2016 году исследование показало, что в некоторых поселках Яномамо до 92% жителей страдают от отравления ртутью. К тому же золотодобыча сопровождается ростом преступности и насилия.