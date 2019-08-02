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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Названо самое чистое место для купания в Черном море

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму — самые чистые в Черном море в силу особенностей подводных течений, заявил РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

Источник: РИА Новости

«Мыс Тарханкут — самый западный мыс Крыма. Несмотря на то, что это западная часть Крыма, но система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище. Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там», — сказал ученый в кулуарах второй встречи рабочей группы стран БРИКС по океаническим и полярным исследованиям, которая проходит в Москве в Институте океанологии РАН имени Ширшова.

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Кроме того, Коновалов отметил, что южное побережье Крыма чище, чем остальные прибрежные участки Черного моря.

«Все южное побережье Крыма будет лучше, потому что шельф узкий, глубины большие. Самый крупный порт Ялта, но и в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения», — уточнил ученый.

Коновалов пояснил, что самые грязные участки на побережье — это мелководье и заливы.

«Есть обширный шельф в северо-западной части моря, где глубина не более 200 метров. Это румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма. Это мелководные районы. Чем больше глубина, тем морской воды больше, тем в большем объеме воды будут рассеиваться загрязняющие вещества», — сказал Коновалов. По его словам, во вдающихся в побережье заливах с ограниченным водообменом загрязнение присутствует дольше.

«Чем ближе к портам, тем хуже. Если вы еще и на мелководье, тем тоже будет хуже», — отметил ученый.

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