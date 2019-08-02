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04:39 (мск), источник: ТАСС

AP: суд в США обязал Кэти Перри и ее соавторов выплатить $2,78 млн штрафа за плагиат

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса (штат Калифорния) обязало американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом сообщило в четверг агентство The Associated Press.

Источник: AFP 2019

По данным АP, указанная сумма будет перечислена рэперам Маркусу Грею по прозвищу Flame и Лекрею Муру (Lecrae). При этом сама Кэти Перри обязана будет выплатить лишь примерно 20% от общей суммы штрафа — $550 тыс. Остальная его часть будет распределена между ее звукозаписывающей компанией Capitol Records, ее продюсерами и соавторами. В их числе Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер Сара Хадсон и рэпер Juicy J (Джуси Джей, настоящее имя — Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse.

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Ранее суд признал Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse. По мнению жюри присяжных, она умышленно или неумышленно скопировала ритмический и мелодический рисунок песни Joyful Noise Маркуса Грея и Лекрея Мура, которая была выпущена пятью годами ранее.

Dark Horse стала одним из главных «хитов» Кэти Перри с ее альбома Prism. Композиция провела четыре недели на первой строчке хит-парада Billboard Hot 100, а также была номинирована в 2015 году на премию Grammy в категории «за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой», уступив победу песне Say Something Кристины Агилеры и дуэта A Great Big World.

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