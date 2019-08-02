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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Люди вспомнили самые пугающие встречи с призраками

Пользователи Reddit поделились случаями из жизни, которые заставили их поверить в привидения. Об этом они рассказали в треде, набравшем почти пять тысяч комментариев.

Источник: brenkee/СС0

Юзера Oldmaneok напугали звуки, которые он слышал в бассейне, когда был там один в два часа ночи и убирал раздевалки. «Я услышал детский смех и звук ног, бегущих по бортику. Двери закрыты, мокрых следов нет. На камерах видеонаблюдения тоже ничего нет. Мне стало не по себе», — вспоминал он.

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Девушка с ником Chango_D поверила в призраков, когда прямо на глазах ее и мамы треснуло стекло рамки с фото ее бабушки. Пользовательница объяснила, что бабушка ей не нравилась и они с мамой обсуждали тот факт, что их покойная родственница никогда не улыбалась. Именно в этот момент в районе губ на фото женщины появилась трещина.

Lucozade6 видел то, чего на на самом деле не происходило. «Я увидел свое отражение в зеркале в конце коридора дома моего друга. Когда я упомянул об этом в разговоре с ним, он сказал, что там не было никакого зеркала», — написал парень.

Некоторые считают, что видели настоящих привидений. Например, Stickytuna однажды ночью увидела белый силуэт человека, плывущий над ней. В комнате с ней была соседка, но она ничего не видела. Stickytuna же просидела всю ночь в ванной со включенным светом.

Luftwaffe_Panda рассказал одну из самых необычных историй в треде. Пользователь признался, что он тушил пожар во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке:

Я шел на крик и вдруг увидел пожарного, идущего ко мне. Он обнял меня. Я был в замешательстве, но понимал, почему он это сделал. Я тоже обнял его, закрыл глаза, а когда открыл, его уже не было. У меня в руках был только его шлем.

Позже он узнал, что этот пожарный погиб за три часа до их встречи.

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