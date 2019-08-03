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15:39 (мск), источник: Forbes

Уже не #ВтораяПослеПутина: сколько зарабатывают в Instagram Ольга Бузова, Настя Ивлеева и другие звезды

Стоимость рекламной интеграции в инстаграм-аккаунтах поп-артистов, блогеров и других знаменитостей доходит до 1 млн рублей. Как устроен этот быстрорастущий рынок и кто помогает звездам набирать и монетизировать популярность в социальной сети?

Источник: РИА "Новости"

В середине июня певица Ольга Бузова порадовала поклонников новым фото. Кокетливо изогнувшись, она продемонстрировала подписчикам обнаженные плечи, пресс и пирсинг в пупке, сопроводив все это подписью: «Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина». По данным певицы, она обогнала президента по количеству запросов в Google. С 16 млн подписчиков Бузова — самый популярный инстаграм-блогер России. «Я люблю эту социальную сеть», — признается звезда. Стоимость рекламной интеграции, по данным Forbes, в ее инстаграм-аккаунт достигает 1 млн рублей.

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Аккаунты в Instagram ведут почти все российские знаменитости. Но есть и те, кто своим появлением в медиапространстве обязан именно этой социальной сети. На рекламе в Instagram зарабатывают разные категории инфлюенсеров: это молодые мамочки, travel-блогеры, модели, психологи и коучи. Создатели коротких смешных видео — вайнеры — самая коммерчески успешная категория.

Достоверных сведений о числе зарегистрированных пользователей в российском Instagram нет. Официальный реселлер Facebook Aitarget оценивает число пользователей в 39 млн человек в месяц (для сравнения: в США это 120 млн человек, во всем мире — 1 млрд); по данным компании Brand Analytics, число активных пользователей на май 2019-го — 21,8 млн. Сам Instagram данные о числе пользователей и «ботов» и гендерно-возрастную структуру своей аудитории не раскрывает.

Впрочем, рекламодателей не смущает отсутствие четких правил игры: рынок рекламы в Instagram только за прошлый год, по данным Double Data, вырос на 85%, до 2,3 млрд рублей без учета рекламы в сториз.
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Точность оценки осложняется непрозрачностью. Налоги не платятся с 30−35% контрактов. «В основном в обход налоговой размещается реклама букмекерских контор», — объясняет основатель и креативный директор агентства Players Василий Ящук.

Все крупные игроки давно озаботились легализацией своих доходов. «За последние три года количество блогеров, у которых появились юридические лица и которые начали платить налоги, выросло раз в десять. Сегодня максимум у двоих из десяти не будет юрлица», — говорит руководитель агентства Hello blogger Таня Иванова. Крупные бренды-рекламодатели не готовы рисковать репутацией из-за незначительных, по их меркам, сумм, поэтому блогеры зачастую регистрируют ИП и платят налоги по упрощенной схеме — так проще получать контракты.

«Почти все агентства сейчас работают вбелую, заключают договоры и отчитываются перед клиентами», — говорит Ящук. Однако маркируют рекламные посты лишь немногие блогеры.

Страшный сон блогера

Я рассказываю и показываю подписчикам, что происходит в моей жизни, показываю мир, когда путешествую, места, куда стоит сходить, и многое другое.
Ольга Бузова

Instagram певица также использует для премьеры своих композиций, например трека и клипа «Водица».

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«Именно там флешмоб на движения из ролика на эту песню собрал больше всего видео, пародий и репостов», — вспоминает звезда.

Рекламу, по ее словам, она размещает нечас­то — показывает только то, что ей нравится, и то, чем реально пользуется: «Совсем недавно купила маски для лица и устроила бьюти-вечер для своих подписчиц, которые часто задают вопрос, чем я пользуюсь».

Другая категория блогеров в Instagram — вайнеры, создатели вайнов, коротких видео, обыгрывающих комичные, чаще всего бытовые ситуации (вайнов). Самая популярная из них Настя Ивлеева. Начав с Instagram, она стала ведущей передачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница!», там же одновременно с YouTube выходит Agent show, а с весны 2019 года — еще и сериал «Туристическая полиция» с Ивлеевой в главной роли.

Цена рекламной интеграции в инстаграм-блоге Ивлеевой — 1 млн рублей, по данным Forbes.

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Свои ролики Настя записывает зачастую с подругой Идой Галич. «С Настей мы дружим. То, что подписчики приходят к нам друг от друга, — вовсе не цель нашей дружбы», — объясняет блогер Ида Галич (@galichida, 5,5 млн подписчиков). Ее вайны чрезвычайно популярны. По словам источников Forbes, интеграция с фото в блоге Галич стоит 880 000 рублей, а с видео — 1 млн рублей.

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Есть в российском Instagram и другие примеры по­пулярных коллабораций. К примеру, Андрей Борисов (@gan13_, 4,1 млн) и Лилия Абрамова (@tatarkafm, 3,4 млн) «играют» сына и мать, Карина Лазарьянц (@karinakross, 4,6 млн) и Давид Манукян (@dava_m, 6,9 млн) в своих видео изображают влюбленную пару. Взаимный обмен аудиториями далеко не единственный способ привлечь новых подписчиков. В числе популярных методов так называемые массфолловинг и масслайкинг, когда пользователи подписываются в ответ на подписку или лайк какого-то аккаунта. «Мне кажется, это бесполезно. Если ты не интересен сам по себе, человек все равно от тебя отпишется», — рассуждает Ида Галич.

Instagram с так называемой фальшивой активностью борется. Нередко достается добросовестным создателям контента. «Если ты ставишь хештег, который используют люди, распространяющие спам, и под ним подписывается огромное количество людей, Instagram считает, что ты “спамщик”, и отправляет тебя в теневой бан, как я поняла», — объясняет Галич. При теневом бане отдельные хештеги и посты пропадают из поиска.

Еще одна проблема блогеров — верификация профиля (заветная «синяя галочка»), вопрос не только статуса, но и дополнительный ресурс в борьбе с мошенниками.

Создаваемый популярными блогерами контент зачастую незаконно присваивают мошенники, размещая от их лица полулегальную рекламу.

«Есть несколько фейковых аккаунтов, где меня заблокировали. Я их не вижу, а они продают рекламу бинарных аукционов, каких-то дрелей, китайских трусов, розыгрышей. Естественно, это все идет по сто рублей — и там размещено мое лицо», — возмущается Андрей Борисов. Если у блогера есть «синяя галочка», ему проще добиться блокировки фейковых аккаунтов.

Еще инфлюенсеров беспокоят блокировки и удаления аккаунтов. «Это самый страшный сон блогера. Все равно что уволили с работы», — рассказывает Андрей Борисов.

По его словам, зачастую это происходит без предупреждения. В Instagram объясняют, что без предупреждения блокируют только аккаунты, которые нарушают правила сообщества или условия использования. «Ты пишешь, пишешь письма, Instagram может тебе не ответить или ответить через неделю. Неделя — это огромный срок, ты теряешь активность, соответственно, ты теряешь и деньги», — говорит вайнер Борисов.

Сомнительная репутация

Всего несколько лет назад максимальная стоимость рекламного поста на платформе Instagram недотягивала и до 500 000 рублей, сейчас публикация у топовых блогеров стоит 1−1,5 млн рублей.
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Стоимость контракта может зависеть от отношения блогера к бренду и даже от настроения инфлюенсера. Блогер может ввести коэффициент на некоторые продукты. «Одно дело — рекламировать сок, который пьют и мужчины, и женщины, а другое — какой-то продукт гигиены», — рассуждает Ида Галич.

Репутация и лояльность аудитории тоже имеет значение. К примеру, многие блогеры не хотят рекламировать «сомнительные» финансовые инструменты, вредные для здоровья продукты. Блогер может отказать компании, если она раньше заказывала рекламу у инфлюенсера с сомнительной репутацией. «Делает человек майки, на которых изображает мишень и Сирию, а потом рекламирует что-то миротворческое… В таких случаях к рекламодателям у меня очень много вопросов», — объясняет Галич.

Минимальный бюджет крупных брендов на рекламу в Instagram — 1−1,5 млн рублей, крупные бренды в среднем тратят 5−10 млн рублей в год, говорит Василий Ящук.

На рынке есть около 20−30 игроков с бюджетами на influence-маркетинг более 10−15 млн рублей в год и пять-шесть игроков с бюджетом свыше 80 млн рублей.
Василий Ящук
основатель и креативный директор агентства Players

Есть несколько схем работы блогеров с брендами: самостоятельно, через агентства или продюсерские центры, которые промоутируют и продвигают своих подопечных. Есть также «биржи блогеров» — площадки, где рекламодатели и инфлюенсеры находят друг друга: первые размещают задания, вторые — портфолио. «В последнее время мы видим такой тренд: компании переводят процесс коммуникации с блогерами на себя, чтобы сэкономить на комиссиях», — говорит Александр Федоренко, сооснователь платформы Insense для работы брендов с инстаграм-блогерами. По такому пути, например, пошел дейтинг-сервис Badoo миллиардера Андрея Андреева. Компания активно работает с инфлюенсерами как в России, так и за рубежом, используя свою собственную платформу со всеми инструментами для проведения рекламных кампаний.

Крупнейшие рекламодатели в Instagram все же компании — производители потребительских товаров. В первую очередь это напитки (PepsiCo, Coca-Cola), бьюти-продукты (L’Oreal, Estee Lauder), телекомы и банки.
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«Мне сложно представить отрасль, которая работала бы в B2C и не пыталась сотрудничать с блогерами. За семь лет популярности соцсетей в Instagram рекламировались абсолютно разные бренды», — говорит Таня Иванова. Компании тоже тщательно отбирают, у кого из инфлюенсеров размещать рекламу. Например, оператор сотовой связи «Мегафон» старается сотрудничать с блогерами, которые являются абонентами компании, рассказывает директор оператора по диджитал-коммуникациям и специальным проектам Илья Александров. Еще одним фактором является формат акции. «Про роуминг мы расскажем у travel-блогеров, а про кешбэк — у финансовых», — поясняет он. Успех рекламного поста оценивают по вовлеченности. Хорошим показателем в «Мегафоне» считают 7−10%.

Революция сториз

«У каждого есть своя история» — таким слоганом заканчивался ролик Instagram, анонсировавший в августе 2016 года новую функцию социальной сети — сториз. На первых кадрах минутного видео четверо молодых людей гримасничают на камеру и тут же публикуют снимки в Instagram в новом формате, выше основной ленты. В Instagram тогда поясняли, что новинка позволит пользователям делиться большим количеством фото или видео и не засорять основную ленту. Подобная функция уже существовала в приложении Snapchat. Сториз изменили рекламную модель Instagram: помогли фотохостингу вернуть лояльность аудитории, а рекламодателям — получить новый эффективный инструмент. Реклама в сториз, как правило, стоит в три раза дешевле интеграции в формате фото, но она позволяет четко отследить конверсию: пользователь просто кликает по ссылке и тут же оказывается на сайте рекламодателя.

Серьезной проблемой для рекламодателей являются фейковые аккаунты.

Боту невозможно ничего продать. Ни при хорошей рекламе, ни при плохой.
Лев Грунин
компания Double Data
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По данным Insense, боты составляют от 15% до 40% зарегистрированных в Instagram аккаунтов в России. Ситуация усугубилась после скандала с Cambridge Analytica. В марте 2018 года стало известно, что связанная с Дональдом Трампом аналитическая компания незаконным образом получила доступ к данным десятков миллионов пользователей Facebook. В апреле того года IT-корпорация закрыла API от разработчиков, существенно усложнив сбор данных пользователей соцсети. Коснулась эта мера и Instagram.

Впрочем, многие компании, размещая рекламу у инстаграм-блогеров, не вникают в детали. Рекламодателей, которые проверяют с помощью разных сервисов накрутки ботов, мало. «Обычно по диагонали смотрят разницу между количеством подписчиков и лайками или просмотрами», — говорит Иванова.

Одним из решений проблемы с ботами стало появление формата influencer + paid social. Блогер разрешает рекламодателю запустить рекламную кампанию от своего имени. Рекламодатель может настроить показы по нужным ему параметрам, показывая рекламу не только подписчикам блогера, но и целевой аудитории, на него не подписанной, говорит Антон Салюков из Insense. Также созданный блогером контент рекламодатель может разместить в группе в Facebook или на сайте.

Борется ли Instagram с ботами? В самой соцсети утверждают, что каждый день с помощью специальной нейросети отслеживаются и блокируются «миллионы фальшивых и недостоверных аккаунтов». Блогеры подтверждают: время от времени в Instagram происходят «волны отписок». Впрочем, не все игроки на рынке считают, что борьба с ботами носит системный характер, потому что для соцсети это невыгодно. «Facebook продает собственную рекламу, и его заработок прямо пропорционален объему аудитории», — напоминает один из собеседников Forbes.

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