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12:13 (мск), источник: РИА Новости

В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество

СТОКГОЛЬМ, 2 авг — РИА Новости. Власти шведского города Эскильстуна впервые в стране вели новые меры по борьбе с попрошайничеством: теперь для «пассивного сбора денег» в определенных районах города нужно получать разрешение полиции, сообщается на сайте муниципалитета.

Источник: fantareis/СС0

Стоимость разрешения на «пассивный сбор денег» в Эскильстуне составляет 250 шведских крон (25 евро), получить его можно в полиции. Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.

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Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным местного издания Eskilstuna-Kuriren, ни одного запроса на получение разрешения полиция пока не получила.

«Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить», — цитирует издание представителя городской администрации Джимми Янссона.

Попрошайничество не запрещено в Швеции на государственном уровне, регуляция этого вопроса остается на усмотрение местной администрации. Власти нескольких шведских городов, которые ранее ввели запрет на подобную деятельность, подверглись критике в ущемлении прав людей, находящихся в сложно жизненной ситуации.

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