В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество

Стоимость разрешения на «пассивный сбор денег» в Эскильстуне составляет 250 шведских крон (25 евро), получить его можно в полиции. Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.
Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным местного издания Eskilstuna-Kuriren, ни одного запроса на получение разрешения полиция пока не получила.
«Мы бюрократизируем процесс, чтобы максимально его усложнить», — цитирует издание представителя городской администрации Джимми Янссона.
Попрошайничество не запрещено в Швеции на государственном уровне, регуляция этого вопроса остается на усмотрение местной администрации. Власти нескольких шведских городов, которые ранее ввели запрет на подобную деятельность, подверглись критике в ущемлении прав людей, находящихся в сложно жизненной ситуации.