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15:00 (мск), источник: Газета.Ру

Без очередей и нервов: как поликлиники становятся бережливыми

Число «бережливых поликлиник» в России выросло до более чем 3000.

Источник: РИА "Новости"

Пациенты меньше сидят в ожидании приема врача, не тратят время на очереди в регистратуру, медперсонал выполняет меньше бумажной работы — все это модель «бережливой поликлиники». Такие медучреждения уже становятся реальностью. Удобство, быстрота и качества обслуживания развиваются по новым стандартам в более чем 3 тыс. поликлиниках в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Регионы России активно модернизируют поликлиники и больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в Рязанской области планируют внедрить бережливые технологии и обновить оборудование всех детских медучреждений, сообщило Министерство здравоохранения региона.

«Проект, посвященный детскому здравоохранению, нацелен на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям и предусматривает модернизацию в течение трех лет всех детских поликлиник и детских отделений больниц, а также повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии», — рассказали в пресс-службе.

Общий объем финансирования составит около 200 млн рублей, при этом 140 млн рублей поступят из федерального бюджета.

В области действует региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи». До конца 2019 года в рамках проекта девять детских поликлиник и поликлинических отделений получат новое оборудование. Будут установлены цифровые рентгеновские аппараты, переносное портативное оборудование для проведения УЗИ, 12-канальных кардиографов, а также другая техника.

В июне в Минздраве РФ сообщила, что число «бережливых поликлиник» увеличилось до 3074 в 2019 году. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в России с октября 2016 года.

В этом году проект стал федеральным как часть нацпроекта «Здравоохранение». Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На эти цели в 2019—2024 годах заложено более 1,7 трлн рублей.

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Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты современных поликлиник.

Минздрав России уже разработал 21 критерий для таких медицинских организаций. Модель, включающую в себя эти стандарты, министерство утвердит до конца года.

«Бережливая поликлиника» служит для сбережения ресурсов и времени, как медперсонала, так и пациентов. В рамках проекта была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий. Кроме того, больные и здоровые пациенты были разведены по разным коридорам. Изменилась логистика в том, что касается вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации, получения льготного лекарственного обеспечения.

Так, например, в регионах становится все больше поликлиник с регистратурой открытого типа. Это значит, что сотрудника поликлиники и посетителя не разделяет стекло, и не приходится общаться через окошко.

Если раньше ожидание и оформление в регистратуре занимало около 14 минут, то сейчас — только две, рассказали в Детской поликлинике № 2 в Улан-Удэ.

В «бережливых поликлиниках» предусмотрено разведение потока посетителей̆ на тех, кому нужна неотложная помощь, на тех, кто пришел по записи в плановом порядке, на пациентов, пришедших на вакцинопрофилактику, и на тех, кто «только за справкой». Для того, чтобы не запутаться, разработана понятная система навигации пациентов по поликлинике, включая указатели и специальные табло.

Исчезают из оборота карточки и справки, написанные вручную, поскольку их постепенно заменяют электронные карты.

Часто нарекания вызывает процесс прохождения диспансеризации. Как с этим справляются в «бережливой поликлинике», рассказали в Городском центре медицинской профилактики в Санкт-Петербурге.

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«Мы перевели по возможности кабинеты специалистов и служб, участвующих в диспансеризации населения, на первый этаж. Был разработан индивидуальный̆ маршрут по полу и возрасту. Внедрена электронная очередь во все кабинеты. Теперь у нас можно пройти диспансеризацию за два дня. В первый — сдать анализы, пройти специалистов. Во второй — получить индивидуальное профилактическое консультирование», — говорится на сайте медучреждения.

Таким образом, проект ставит целью улучшить условия оказания медицинской помощи и повысит удовлетворенность посетителей поликлиник. Кроме того, удовлетворенность должен испытывать и медицинский персонал благодаря улучшенным условиям труда. От этого в том числе зависит производительность труда.

Об успехе «бережливой поликлиники» судят по доступности первичной медико-санитарной помощи, упрощению процедуры записи к врачу и сокращению времени ожидания.

Кроме потоков пациентов, качества пространства и доступности медицинской помощи, учитывается и эффективность использования оборудования, управление запасами лекарств и медицинских изделий. От этих параметров и формирует 21 критерий «бережливой поликлиники».

Необходимость проекта возникла из-за неоправданно длительного времени ожидания граждан в поликлинике, очередей в регистратуре, неравномерной нагрузки специалистов медучреждения и обработки слишком большого объема информации.

Проект призван сломать стереотипы населения о качестве медицины. В его основе — бережливое отношение к персоналу и к пациентам.

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Проект по повышению эффективности работы учреждений здравоохранения «Бережливая поликлиника» показывает «фантастический результат», оценивал ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, время ожидания пациентом очереди в ряде случаев сократилось в 18−20 раз.

По итогам реализации федерального проекта доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, организовавших планировочные решения для комфортного пребывания детей, должна достигнуть 95%.

Среди взрослых организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, доля «бережливых» должна составить 75% от общего числа таких учреждений в РФ. За шесть лет на новые стандарты должны перейти почти 7 тыс. учреждений, оказывающих амбулаторную помощь.

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