14:15 (мск), источник: Life.ru
Секретный доклад Минздрава: В стране эпидемия ВИЧ или погрешность статистики?
31 июля на сайте Минздрава вывесили доклад, согласно которому в 2018 году
Согласно докладу, смертность от ВИЧ неуклонно растёт, за прошлый год она увеличилась на 1,1%. Также в документе говорится, что в прошлом году в России зарегистрировано 85 995 новых случаев заболевания ВИЧ.
Самое шокирующее в том, что, согласно статистике, от
Однако директор благотворительного фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский усомнился в цифрах доклада. По его мнению, стоит учитывать использование статистики в других целях.
— Статистика по
Он также пояснил, что в нашем обществе к этому заболеванию не относятся так серьёзно, как к тому же раку. Путаница возникает ещё
В майском указе было заявлено, что улучшение показателей по онкологии — приоритетная задача. Запланировано увеличить финансирование на борьбу с онкозаболеваниями. С 2019 по 2021 годы размер денежных вложений должен возрасти с 117,4 миллиарда до 193,4 миллиарда рублей. А в дальнейшем государство намерено выделять на эти цели 162 миллиарда рублей ежегодно. Также обозначена конкретная цифра — к 2024 году снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек, то есть на 6%.
— В истории болезни может идти следующая цепочка:
Туберкулёз может идти в комплексе с раком лёгких и перетягивать частично статистику на себя. Туберкулёз 80 лет как перестал быть смертельным благодаря наработанным методам лечения, чего нельзя сказать о том же ВИЧ, в который многие ещё и не верят.
Из 35 000 человек умерших от болезней, сопутствующих ВИЧ, достоверно точно тех, у кого это стало первопричиной смерти, только 26 000 человек.
Также из документа следует, что в России в 2018 году было зарегистрировано 85 995 новых случаев заражения
По словам экспертов, глобально этот показатель не ужасающий, но 20 тысяч человек так или иначе умерли с диагнозом «ВИЧ-инфекция».
— Условно говоря, человек умирает от рака лёгких
Получается так, что, если начальство требует понизить цифры — подчинённые их понизят, повысить — повысят. Что касается удалённого доклада, то информация, приведённая в нём, не является секретной. Мало того что на просторах Сети можно найти удалённый доклад, так и информация, указанная в нём, до сих пор доступна на сайте Росстата.
Лайф обратился за комментарием в
Ярослав Солонин