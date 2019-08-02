13:23 (мск), источник: Daily Storm
Патриарх Кирилл перечислил пострадавшим от паводков в Приамурье миллион рублей
Кроме того, деньги будут направлены на ремонт подтопленных монастырей и приходов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил пострадавшим от паводка в Приамурье миллион рублей. Также на эти средства будут отремонтированы подтопленные монастыри и приходы. Об этом сообщает
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил свое сочувствие и… адресовал помощь
социально-незащищеннымпострадавшим… От себя лично Святейший Владыка Кирилл перечислил миллион рублей. Эти деньги пойдут в помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенныхнуждающихся решением епархиальной комиссии.
Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан, в свою очередь, призвал жителей региона не оставаться равнодушными и оказывать посильную помощь нуждающимся. «Страдают пожилые люди, малолетние дети, те, кто слаб здоровьем. А есть и те, кому помочь просто некому», — подчеркнул он.
Всего на 1 августа, как сообщил министр лесного хозяйства Алексей Венглинский, в регионе от паводков пострадали 462 дома и 962 приусадебных участка. Было эвакуировано 2 572 человека, из них 902 ребенка.
В Приамурье с 25 июля действует режим ЧС в связи с обильными осадками и последовавшим
Утром 27 июля в региональном главке МЧС сообщили, что эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов. С 27 по 28 июля в Мазановском районе паводок может подтопить еще 14 населенных пунктов (279 домов, где проживают порядка 1,3 тысячи человек).