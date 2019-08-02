15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Рыба не пострадала.
Несколько сотен азиатских карпов выпрыгнули одновременно из воды
Это не несчастный случай, а вполне намеренные действия офицеров Службы рыбных ресурсов и дикой природы США. Они использовали электрофишинг, чтобы подсчитать количество карпов, поймать их и перевезти в другой водоем.
Азиатский карп — инвазивный вид, который быстро размножается в американских водоемах и вытесняет другие виды животных. Местные службы борются с нашествием, переселяя «пришельцев» в специально выделенные места.
Анна Лысенко