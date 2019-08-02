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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)

Рыба не пострадала.

Несколько сотен азиатских карпов выпрыгнули одновременно из воды из-за удара электрическим током возле плотины Баркли в Кентукки.

Это не несчастный случай, а вполне намеренные действия офицеров Службы рыбных ресурсов и дикой природы США. Они использовали электрофишинг, чтобы подсчитать количество карпов, поймать их и перевезти в другой водоем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Азиатский карп — инвазивный вид, который быстро размножается в американских водоемах и вытесняет другие виды животных. Местные службы борются с нашествием, переселяя «пришельцев» в специально выделенные места.

Анна Лысенко

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