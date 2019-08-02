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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Осел и его хозяин спели песню из «Короля Льва» (видео)

Ролик стал вирусным в соцсетях.

Трэвис Кинли из Южной Каролины записал музыкальную пародию на песенку из «Короля Льва».

Мужчина начал петь, а через несколько секунд песню «подхватил» стоящий за его спиной осел по кличке Натан. Кинли купил своего питомца всего за 100 долларов США. Едва ли он знал, что приобретает еще и партнера по пению.

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25-секундное видео собрало больше 3,1 миллиона просмотров в соцсетях.

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Анна Лысенко

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