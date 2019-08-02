15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудники Лувра переместили «Мону Лизу» в другой зал и создали настоящий хаос
Теперь там заторы и толпы злых туристов.
16 июля во французском музее Лувр закрыли на ремонт галерею «Зал стран» (Salle des États), в которой висела знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Картину переместили в зал «Галерея Медичи» (Galerie Médicis), где в окружении работ Рубенса она пробудет до октября.
Но этот небольшой технический момент погрузил огромный музей в хаос. Дело в том, что большинство туристов приходят сюда именно для того, чтобы увидеть «Мону Лизу», и самостоятельно найти ее теперь получается далеко не с первого раза. Кроме того, в зал «Галерея Медичи» можно попасть лишь через одни двери.
По словам работников Лувра, очередь в новый зал с «Моной Лизой» тянется через весь музей, а в часы пик начинается во входном вестибюле под стеклянной пирамидой.
Сообщается, что заторы в музее также связаны с аномальной жарой в Париже и новой системой прохода, по которой на каждом билете написано определенное время посещения.
Екатерина Гура