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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотрудники Лувра переместили «Мону Лизу» в другой зал и создали настоящий хаос

Теперь там заторы и толпы злых туристов.

16 июля во французском музее Лувр закрыли на ремонт галерею «Зал стран» (Salle des États), в которой висела знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Картину переместили в зал «Галерея Медичи» (Galerie Médicis), где в окружении работ Рубенса она пробудет до октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но этот небольшой технический момент погрузил огромный музей в хаос. Дело в том, что большинство туристов приходят сюда именно для того, чтобы увидеть «Мону Лизу», и самостоятельно найти ее теперь получается далеко не с первого раза. Кроме того, в зал «Галерея Медичи» можно попасть лишь через одни двери.

Это обстоятельство создало огромные очереди и заторы, а тем, кто уже попал в зал, рассмотреть картину не так уж и просто — из-за столпотворения, охранники вынуждают людей проходить галерею быстрее, передает французская газета Le Parisien.

По словам работников Лувра, очередь в новый зал с «Моной Лизой» тянется через весь музей, а в часы пик начинается во входном вестибюле под стеклянной пирамидой.

Сообщается, что заторы в музее также связаны с аномальной жарой в Париже и новой системой прохода, по которой на каждом билете написано определенное время посещения.

Екатерина Гура

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