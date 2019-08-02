16:08 (мск), источник: РИА Новости
Умерла певица Александра Стрельченко
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра «Русская песня».
Ей было 82 года.
«Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил», — говорится в сообщении.
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артистки.
Александра Стрельченко родилась в 1937 году на станции Чаплино Днепропетровской области Украины. Работала в Липецкой филармонии, с 1964 года стала солисткой «Москонцерта», где возглавляла мастерскую народного творчества. Получила широкую известность после исполнения песен в фильмах «Война и мир» и «Калина красная».
В 1984 году Стрельченко присвоили звание народной артистки РСФСР.
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