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16:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Житель затопленного российского города устроил рыбалку с балкона

Один из местных жителей затопленного Тулуна Иркутской области устроил рыбалку с балкона.

Соответствующее видео появилось в паблике «Главновости» во «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, находясь на балконе, закинул удочку в надежде поймать рыбу. Его соседи даже начали давать советы, как правильно рыбачить, но, судя по всему, к ним он не прислушивается. Местный житель отметил, что пытается словить рыбу на хлеб, но что-то «не берет». После этого ему посоветовали попробовать на мясо.

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«На муху! Муха же тоже мясо!» — шутит рыбак.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года. В результате ЧП погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценили в 29 миллиардов рублей.

27 июля в регион нагрянула вторая волна паводка, причиной которой стали ливни. Спустя пять дней уровень воды в Тулуне начал снижаться и составил 1125 сантиметров, уже 1 августа показатели упали еще на девять сантиметров.

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