Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поджигают то, что выгодно срубить»Как работают «коммерческие» поджоги леса
Фоторепортажи
26Светлое прошлое
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
18:53 (мск), источник: Life.ru

Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Зоологи объясняют, что музыкальные пристрастия хищницы тут ни при чём: тот же эффект могли вызвать любые звуки, не встречающиеся в природе.

27-летняя Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Об удивительном случае сообщает портал vicnews.com. Девушка столкнулась с хищником во время прогулки со своими собаками, но они словно потеряли голос от испуга, так что противостоять дикому животному пришлось их хозяйке.

Ди пробовала и кричать, и уговаривать, и даже плакать, но пума и не думала уходить: зверь следил за девушкой из-за кустов, будто выжидая момента для атаки.

Пума не уходила, и я решила напугать её чем-то громким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хеви-металл, хищник удрал в кусты.
Ди Галлант
Во время загрузки произошла ошибка.

Многие обыватели сочли рассказ Ди глупой байкой. Однако зоологи верят, что хеви-металл мог отпугнуть хищника. Как объяснила News.ru специалист Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова, животное действительно могло испугаться нехарактерных для него звуков.

Статья
«Я тигренок, а не киска!» Породы кошек, похожих на диких
Так что при встрече с пумой имеет смысл пошуршать пакетами, постучать ложкой по котелку или металлом об металл, то есть создать звуки, не встречающиеся в природе.

Есть и ещё пара советов для Ди и её собак.

— Человек должен, не поворачиваясь спиной к животному, отходить назад. Животное может быть с детёнышами, искать добычу, поэтому вперёд к нему идти не нужно. Следует уходить лицом к животному и, если есть какие-то предметы, поднять их над головой. Как правило, животные реагируют на размер. Если есть палка — стоит поднять куртку на палке, — рассказала эксперт.

Впрочем, чтобы встретиться с диким животным, не обязательно проживать в Канаде. Ранее Лайф рассказывал, как на Сахалине медведь ворвался на рыбный завод и распугал рабочих.

Читайте также
 Москвичей атакуют тропические постельные клопы
Новичок "Спартака" приехал из Германии с русскоговорящей моделью. Кто она т
В США назвали причину введения новых санкций против России
Умерла певица Александра Стрельченко
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
«Зенит» купил игрока «Барселоны»
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Самолет «появился из ниоткуда» в лондонском аэропорту (видео)
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 854
Если гулять с ребенком в тягость 341
Решаем еще одну задачу и не ругаемся 148
Раз пошла такая пьянка... 135
Леди
Ани Лорак показала новое фото с молодым бойфрендом Певица встречается с продюсером лейбла Black Star.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь