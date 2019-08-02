18:53 (мск), источник: Life.ru
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Зоологи объясняют, что музыкальные пристрастия хищницы тут ни при чём: тот же эффект могли вызвать любые звуки, не встречающиеся в природе.
27-летняя Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Об удивительном случае сообщает портал vicnews.com. Девушка столкнулась с хищником во время прогулки со своими собаками, но они словно потеряли голос от испуга, так что противостоять дикому животному пришлось их хозяйке.
Ди пробовала и кричать, и уговаривать, и даже плакать, но пума и не думала уходить: зверь следил за девушкой
Пума не уходила, и я решила напугать её
чем-тогромким. Просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хеви-металл,хищник удрал в кусты.
Многие обыватели сочли рассказ Ди глупой байкой. Однако зоологи верят, что
Есть и ещё пара советов для Ди и её собак.
— Человек должен, не поворачиваясь спиной к животному, отходить назад. Животное может быть с детёнышами, искать добычу, поэтому вперёд к нему идти не нужно. Следует уходить лицом к животному и, если есть
Впрочем, чтобы встретиться с диким животным, не обязательно проживать в Канаде. Ранее Лайф рассказывал, как на Сахалине медведь ворвался на рыбный завод и распугал рабочих.