17:28 (мск), источник: РИА Новости
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование
«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати.
Это не первый подобный конфуз американского лидера. В апреле на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии, хотя место его рождения — Бронкс, штат