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19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании нашли самую красивую девушку-доктора

И звание красавицы она носит официально.

В начале августа в Лондоне прошел конкурс красоты «Мисс Англия». Корону и титул получила 23-летняя индианка Бхаша Мухержи, которая уже более 10 лет живет со своими родителями в английском Дерби.

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Однако примечательно не это, а то, что Бхаша не только профессиональная модель, но и младший доктор в одной из больниц Бостона в графстве Линкольншир. Именно туда красавица отправилась практически сразу после оглашения результатов национального конкурса красоты, пишет The Daily Mail.

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Интересно еще и то, что Бхаша получила две степени бакалавра: одну по медицинским наукам, а другую по медицине и хирургии в Университете Ноттингема. Кроме того, девушка свободно говорит на пяти языках, а уровень ее IQ равен 146, что официально делает ее гением.

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В 2017 году Бхаша создала благотворительный проект «Мост поколения», которая борется с изоляцией пожилых людей. Своим примером Мухержи хочет показать, что девушки, которые принимают участие в конкурсах красоты не являются глупыми.

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Кстати, Бхаша была одной из первых участниц конкурса красоты, которая по запросу организаторов сфотографировалась без макияжа, чтобы продемонстрировать натуральную красоту.

Екатерина Гура

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