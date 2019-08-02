19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании нашли самую красивую девушку-доктора
И звание красавицы она носит официально.
В начале августа в Лондоне прошел конкурс красоты «Мисс Англия». Корону и титул получила 23-летняя индианка Бхаша Мухержи, которая уже более 10 лет живет со своими родителями в английском Дерби.
Однако примечательно не это, а то, что Бхаша не только профессиональная модель, но и младший доктор в одной из больниц Бостона в графстве Линкольншир. Именно туда красавица отправилась практически сразу после оглашения результатов национального конкурса красоты, пишет The Daily Mail.
Интересно еще и то, что Бхаша получила две степени бакалавра: одну по медицинским наукам, а другую по медицине и хирургии в Университете Ноттингема. Кроме того, девушка свободно говорит на пяти языках, а уровень ее IQ равен 146, что официально делает ее гением.
В 2017 году Бхаша создала благотворительный проект «Мост поколения», которая борется с изоляцией пожилых людей. Своим примером Мухержи хочет показать, что девушки, которые принимают участие в конкурсах красоты не являются глупыми.
Кстати, Бхаша была одной из первых участниц конкурса красоты, которая по запросу организаторов сфотографировалась без макияжа, чтобы продемонстрировать натуральную красоту.
Екатерина Гура