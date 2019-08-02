Неизвестные атаковали жителей английской деревушки мячами для гольфа

Жители деревни Бэрминг в британском графстве Кент оказались «в зоне боевых действий» из-за неизвестных преступников, которые регулярно обстреливают их дома мячами для гольфа.
Впервые это произошло в мае. С тех пор мячи регулярно разбивают окна, теплицы и ранят людей. Последний «обстрел» произошел в конце июля, и, отчаявшись, местные жители написали просьбу о помощи в соцсетях.
По их словам, обстрелу подвергаются восемь домов, расположенных на одной улице. Никаких следов преступника ни им, ни полиции пока найти не удалось.
Так же неизвестно, с помощью чего неизвестные производят эти обстрелы, так как их никто не видит, а сила ударов настолько большая, что уже несколько жителей попали в больницы с различными травмами.
При этом, как пишет The Sun, никакого поля для гольфа поблизости нет.
Мотивы преступников также не установлены.