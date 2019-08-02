В Грузии выплатят премии уходящим на пенсию учителям

«Постановление уже вступило в силу. В случае добровольного ухода из системы, педагоги пенсионного возраста вместе с заплатой за два года будут также обеспечены бесплатной медицинской страховкой», — сказал Батиашвили.
По словам министра, около 6 тысяч учителей уже выразили желание покинуть систему. «Все, кто принял такое решение, получат денежную премию в конце сентября», — заявил министр.
При этом он отметил, что данный процесс, который осуществляется в рамках реформы образования, будет продолжен, и педагогам пенсионного возраста будет предоставлена возможность покинуть систему до 31 декабря текущего года.
В министерстве образования Грузии, инициировавшем соответствующие поправки в «схему профессионального развития педагогов и карьерного роста», заявляют, что государство тем самым хочет выразить благодарность учителям, достигшим пенсионного возраста, которые создали историю общеобразовательной школы, взрастив не одно поколение, и в то же время привлечь в систему молодые квалифицированные кадры.