Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
23:30 (мск), источник: Интерфакс

В Грузии выплатят премии уходящим на пенсию учителям

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Педагоги пенсионного возраста в общеобразовательных школах, которые добровольно покинут систему образования, получат от государства одноразовую денежную премию в размере зарплаты за два последних года, сообщил министр образования Грузии Михаил Батиашвили на брифинге в пятницу.

Источник: Reuters

«Постановление уже вступило в силу. В случае добровольного ухода из системы, педагоги пенсионного возраста вместе с заплатой за два года будут также обеспечены бесплатной медицинской страховкой», — сказал Батиашвили.

Читайте также
В Башкирии не хватает 1578 учителей и воспитателей детских садов

По словам министра, около 6 тысяч учителей уже выразили желание покинуть систему. «Все, кто принял такое решение, получат денежную премию в конце сентября», — заявил министр.

При этом он отметил, что данный процесс, который осуществляется в рамках реформы образования, будет продолжен, и педагогам пенсионного возраста будет предоставлена возможность покинуть систему до 31 декабря текущего года.

В министерстве образования Грузии, инициировавшем соответствующие поправки в «схему профессионального развития педагогов и карьерного роста», заявляют, что государство тем самым хочет выразить благодарность учителям, достигшим пенсионного возраста, которые создали историю общеобразовательной школы, взрастив не одно поколение, и в то же время привлечь в систему молодые квалифицированные кадры.

Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против РФ
Умерла певица Александра Стрельченко
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Россия рискует потерять одну команду в ЛЧ в следующем сезоне
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 910
Если гулять с ребенком в тягость 367
Мама в декрете (взято из интернета, много букв). Что думаете? 159
Есть ли смысл жить, если нет никакого удовольствия от этой жизни? Когда человек сам не понимает что живёт? 125
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь