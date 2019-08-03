Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
14«Трамп, знающий латынь»
01:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что предложил американской актрисе Дженнифер Энистон сыграть одну из ролей в его новом фильме «Брат-3». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Источник: AFP 2019

Создатель картины пояснил, что уже отправил артистке сценарий первых двух частей картины: «Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму — один миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет».

Персона
Дженнифер Энистон

Барецкий добавил, что съемки с голливудской знаменитостью можно завершить в течение одного дня, поэтому в настоящее время он обсуждает этот вопрос с инвесторами. Кроме того, шоумен заявил, что костюмы для некоторых персонажей «Брата-3» сошьет дизайнер Гоша Рубчинский.

Режиссер новой ленты также сообщил о намерении создать голограмму погибшего актера Сергея Бодрова. По сюжету его персонаж придет к своему брату во сне.

В конце июля Барецкий рассказал, что в проекте согласился участвовать Микки Рурк. Он намерен исполнить роль русского бандита. Гонорар артиста составил 300 тысяч долларов, что, по словам шоумена, не так уж много.

 Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
46-летняя супермодель восхитила пользователей сети. Фото
Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против РФ
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Путин признал лук новым видом охотничьего оружия
Россия рискует потерять одну команду в ЛЧ в следующем сезоне
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 942
Если гулять с ребенком в тягость 374
Мама в декрете (взято из интернета, много букв). Что думаете? 161
Вам миллионера не надо? 134
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь