Названы регионы с наибольшем числом больных туберкулезом россиян

Как отмечается на сайте Минздрава, высокий показатель сохраняется в Республике Тыва и Приморье, где на 100 тыс. проживающих человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно.
Наименьшее число заболевших туберкулезом зафиксировано в Ненецом автономном округе (20,5 больных на 100 тыс. населения), Белгородской области — 19,8 и Архангельской области — 17,1 человек, отмечает «Газета.ру».
В то же время, по данным ведомства, смертность населения от туберкулеза с 1995 года снизилась в 2,5 раза. Так, в 1995-м от этого заболевания умерли 22715 человек, а в 2018-м — 8617.
2 августа Минздрав сообщил о снижении в России числа больных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, возникшими после употребления психоактивных веществ. В стране снижается число случаев психозов, связанных с употреблением как алкоголя, так и наркотиков.