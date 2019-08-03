Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
18Новая волна паводков в Иркутской области
10:44 (мск), источник: Известия

Названы регионы с наибольшем числом больных туберкулезом россиян

Больше всего россиян с активной формой туберкулеза проживают на Чукотке. В этом регионе на 100 тыс. населения приходится 526,9 пациентов. Такие данные следуют из статистики министерства здравоохранения России за 2018 год, опубликованной 31 июля.

Как отмечается на сайте Минздрава, высокий показатель сохраняется в Республике Тыва и Приморье, где на 100 тыс. проживающих человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно.

Новость
В 2018 году от ВИЧ умерло больше молодых россиян, чем от онкологии

Наименьшее число заболевших туберкулезом зафиксировано в Ненецом автономном округе (20,5 больных на 100 тыс. населения), Белгородской области — 19,8 и Архангельской области — 17,1 человек, отмечает «Газета.ру».

В то же время, по данным ведомства, смертность населения от туберкулеза с 1995 года снизилась в 2,5 раза. Так, в 1995-м от этого заболевания умерли 22715 человек, а в 2018-м — 8617.

2 августа Минздрав сообщил о снижении в России числа больных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, возникшими после употребления психоактивных веществ. В стране снижается число случаев психозов, связанных с употреблением как алкоголя, так и наркотиков.

Российские ученые создали уникальную систему диагностики туберкулеза
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июля 2018© Ньюстюб
 Конец цикла: зачем ФРС США снизила ставку
Четыре дня до приказа: за сутки военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири
Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Мутко: Ни один пострадавший от паводка не получил новый дом
Стала известна зарплата Зеленского
Энистон заработает миллион долларов за день съемок в «Брате-3»
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
От эльфийки до Осы: Эванджелин Лилли — 40 Звезда культового сериала «Остаться в живых» отмечает юбилей, а мы вспоминаем ее самые яркие роли в кино и на ТВ
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Молодая жена Цекало готовится к рождению ребенка У 58-летнего шоумена уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь