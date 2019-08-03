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12:33 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Источник: AP 2019

Одновременно для них вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, эквивалентные размеру регионального детского прожиточного минимума, а не 50 рублям, как это было ранее.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 2 августа.

Закон был принят благодаря изменению критерия нуждаемости. Если ранее право на выплаты было только у тех семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе, то теперь его получат семьи с с доходом ниже двукратной величины данного показателя. Заявление о выплате можно будет подать не в течении 1,5 лет, а в течение трех лет. Изменения коснутся порядка 70% семей, где родился первый или второй ребенок.

2 июля сообщалось, что пособие на детей с 1,5 до 3 лет, рожденных в малоимущих семьях, вырастет с 1 января 2020 года.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года семьи с доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10−11 тыс. рублей вместо нынешних 50 рублей. 25 июня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти подготовили законопроект, который устанавливает более высокие критерии нуждаемости семей.

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