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12:43 (мск), источник: ТАСС

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

КУБИНКА /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. В играх принимают участие более 5 тыс. военных.

Источник: РИА "Новости"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.

«Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю пятые Армейские международные игры открытыми», — сказал министр, обращаясь к участникам состязаний.

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Шойгу отметил, что практика проведения соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.

«[Игры] уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников. В течение двух недель на территории 10 государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», — добавил министр.

Участниками игр стали более 5 тыс. военных 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые. Самый зрелищный конкурс «Танковый биатлон» традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

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