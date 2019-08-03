Foto: Zhayynn James pic.twitter.com/XpJHBpplY5— Selcuk Eren (@selcukerennn) August 3, 2019
12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Танзании сфотографировали «двухголовую» зебру
Кадр на миллион.
43-летний фотограф Жейнн Джеймс запечатлел невероятную оптическую иллюзию.
Во время
«Это были первые зебры, которых мы встретили в тот день. Мы остановились, чтобы понаблюдать за ними. Они стояли близко друг к другу и подталкивали друг друга, поэтому я надеялся заснять
Терпение Джеймса было вознаграждено — ему удалось сфотографировать «двухголовую» зебру. Иллюзия возникает
Анна Лысенко