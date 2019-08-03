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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Танзании сфотографировали «двухголовую» зебру

Кадр на миллион.

43-летний фотограф Жейнн Джеймс запечатлел невероятную оптическую иллюзию.

Во время сафари-тура по заповеднику Нгоронгоро в Танзании он увидел пару зебр, прижимающихся друг к другу.

«Это были первые зебры, которых мы встретили в тот день. Мы остановились, чтобы понаблюдать за ними. Они стояли близко друг к другу и подталкивали друг друга, поэтому я надеялся заснять какой-то необычный момент», — рассказал фотограф в комментарии Daily Mail.

Терпение Джеймса было вознаграждено — ему удалось сфотографировать «двухголовую» зебру. Иллюзия возникает из-за удачного совпадения полосок стоящих рядом животных.

Анна Лысенко

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