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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ковбои поймали лонгхорна, ворвавшегося в галерею современного искусства (видео)

Настоящее родео посреди улицы.

Впечатляющую погоню за лонгхорном засняли очевидцы в американском городе Колорадо-Спрингс.

Спасаясь от преследователей, крупное животное в панике забежало в открытую дверь Галереи современного искусства.

Через несколько секунд появились ковбои на лошадях. Они попытались остановить лонгхорна с помощью лассо. После нескольких попыток им это удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лонгхорн должен был участвовать в родео, которое традиционно проходит в Колорадо-Спрингс в начале августа. Как именно он сбежал, американские СМИ не уточняют.

Лонгхорн — это порода крупного рогатого скота, известная своими длинными рогами. Они могут простираться от головы до кончика рога на 180 см.

Анна Лысенко

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