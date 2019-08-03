17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ковбои поймали лонгхорна, ворвавшегося в галерею современного искусства (видео)
Настоящее родео посреди улицы.
Впечатляющую погоню за лонгхорном засняли очевидцы в американском городе
Спасаясь от преследователей, крупное животное в панике забежало в открытую дверь Галереи современного искусства.
Через несколько секунд появились ковбои на лошадях. Они попытались остановить лонгхорна с помощью лассо. После нескольких попыток им это удалось.
Лонгхорн должен был участвовать в родео, которое традиционно проходит в
Лонгхорн — это порода крупного рогатого скота, известная своими длинными рогами. Они могут простираться от головы до кончика рога на 180 см.
Анна Лысенко