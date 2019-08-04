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04:03 (мск), источник: Российская газета

Эксперт опроверг прогноз об исчезновении профессий

Полностью профессии редко исчезают, часто они просто трансформируются, сообщил в разговоре с обозревателем «Российской газеты» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович.

Источник: РИА "Новости"

В США, рассказал он, за последние 20 лет исчезла только одна профессия — лифтера. Имеются ввиду люди, которые сопровождают лифты. А в России на производствах в грузовых лифтах иногда такие люди еще востребованы.

«А взять, например, такую профессию, как чертежник, — продолжает эксперт. — Раньше чертежи рисовали от руки, а сейчас просто все это делается в специальных программах. Сама же профессия никуда не делась». И даже, казалось бы, по-настоящему антикварная профессия, как трубочист, по-прежнему существует. В Москве, например, до недавнего времени трубочисты работали в структуре коммунальных служб и обслуживали жилой фонд, построенный более века назад".

Тем временем, в Атласе профессий, которые составили эксперты Сколково, говорится, что к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий и появятся 186 новых.

А, по прогнозам Оксфордского университета, 47 процентов сегодняшних профессий имеют высокую вероятность исчезнуть к 2025 году, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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Специалисты Сколково считают, что исчезнут дворники, работники химчисток, операторы кол-центров, прорабы, экскурсоводы, билетеры, шахтеры.

Практически полностью уйдут с рынка труда такие профессии, как стенографист, турагент, охранник, финансовый советник, переводчик, кассир и другие.

«Это будет тесно связана с автоматизацией многих процессов, поэтому необходимо готовиться к массовому переобучению кадров», — считает Фарида Мирзабалаева.

При этом в условиях старения и сокращения населения внедрение новых технологий, определяющих исчезновение одних и появление других профессий, может смягчить нехватку кадров.

Профессии будущего, обозначенные в Атласе профессий Сколково, это, например, специалист по киберпротезированию, биоэтик, специалист по кристаллографии, эковожатый, экопроповедник, экоаудитор, эксперт по образу будущего ребенка, специалист по детской психологической безопасности. Но, как считает Фарида Мирзабалаева, вряд ли эти профессии станут массовыми.

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