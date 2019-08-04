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09:04 (мск), источник: РИА Новости

Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения

ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. Вся территория города Тулун, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения, сообщил на встрече с журналистами в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Источник: РИА Новости

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. По словам губернатора, в настоящее время ведется работа, результатом которой должно стать исключение подтопленной территории города Тулуна из зоны заселения.

«Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате — в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску», — сказал Левченко.

Он также отметил, что будут спроектированы новые защитные сооружения для Нижнеудинска и Тулуна.

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