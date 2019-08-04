09:46 (мск), источник: Известия
Американские физики создали в лаборатории искусственное Солнце
Американские ученые из Висконсинского университета смогли создать в лабораторных условиях
Проект стал первым, в котором ученым удалось создать реакции, имитирующие магнитное поле Солнца. Полностью все процессы смоделировать в лаборатории не получится. В этот раз, как отмечается, команде удалось реализовать движение солнечной плазмы.
С помощью исследования физики намерены выяснить, почему и как возникает солнечный ветер. Он представляет собой поток заряженных частиц плазмы и газа, которые с чрезвычайно высокими скоростями струится с поверхности звезды, пишет «Ридус».
Модель представляет собой полую трехметровую сферу, которая заполнена гелиевой плазмой. Для создания магнитного поля, ученые поместили в центр сферы магниты. В результате, когда физики включили
Однако при скорости в 35,5 тыс. км/ч плазма вырвалась за пределы сферы, показав, как работает солнечный ветер. Проект помог ученым разобраться в том, как ему удается преодолеть притяжение звезды.
Ранее в июле стало известно, что ученые Московского