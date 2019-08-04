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09:51 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов РФ тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.

Источник: РИА Новости

«В целях предупреждения размножения клопов большое значение имеют профилактические и санитарно-технические мероприятия. Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, рекомендуется периодически осматривать диваны и ковры, обращая внимание на следы жизнедеятельности клопов. Они выглядят, как «темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье».
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Как отмечает Роспотребнадзор, для профилактики появления этих насекомых нужно делать систематический ремонт в квартире, а именно: тщательно клеить обои, замазывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

В ведомстве отметили, что постельных клопов также могут привезти с собой постояльцы отелей, им рекомендуется внимательно осмотреть постель при заселении в номер. При этом чемоданы Роспотребнадзор советует хранить в ванне или душевой, так как «по скользким поверхностям клопам труднее залезть в вещи».

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