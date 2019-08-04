Под британским колледжем найдены останки 86 человек времен Средневековья

Останки 86 человек найдены под кампусом местного колледжа в городе Ллангевни в Уэльсе.
Самым старым скелетам около 1600 лет, сообщает Wales Online. Это период, когда римляне только покинули Уэльс, уточняют ученые. По словам доктора Ирен Гарсиа Ровиры из организации «Археология Уэльса», находки отнесены к раннему Средневековью.
Кладбище, по словам эксперта, функционировало в IV — VIII веках. Местная почва кислая, поэтому она хорошо законсервировала останки.
«По анализу изотопов мы узнали, что некоторые из этих людей приехали из западной Великобритании, где сегодня проходит граница между Англией и Уэльсом, пара людей — из Скандинавии и пара — из Средиземноморья, таких мест, как Испания», — рассказала Ровира.
Большинство останков принадлежало женщинам. Средний возраст захороненных — около 40 лет, что по меркам IV- V веков было преклонным возрастом.
Археологи обнаружили также римскую монету ІІ века нашей эры и кельтскую брошь.