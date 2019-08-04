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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под британским колледжем найдены останки 86 человек времен Средневековья

Они принадлежали путешественникам.

Останки 86 человек найдены под кампусом местного колледжа в городе Ллангевни в Уэльсе.

Самым старым скелетам около 1600 лет, сообщает Wales Online. Это период, когда римляне только покинули Уэльс, уточняют ученые. По словам доктора Ирен Гарсиа Ровиры из организации «Археология Уэльса», находки отнесены к раннему Средневековью.

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Кладбище, по словам эксперта, функционировало в IV — VIII веках. Местная почва кислая, поэтому она хорошо законсервировала останки.

«По анализу изотопов мы узнали, что некоторые из этих людей приехали из западной Великобритании, где сегодня проходит граница между Англией и Уэльсом, пара людей — из Скандинавии и пара — из Средиземноморья, таких мест, как Испания», — рассказала Ровира.

Большинство останков принадлежало женщинам. Средний возраст захороненных — около 40 лет, что по меркам IV- V веков было преклонным возрастом.

Археологи обнаружили также римскую монету ІІ века нашей эры и кельтскую брошь.

Анна Лысенко

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