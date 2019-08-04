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11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экскаватор с помощью ловкого трюка забрался на грузовик (видео)

Рычаг Архимеда.

Водитель экскаватора из Вьетнама придумал необычный способ погрузить свой транспорт на грузовик.

Опираясь на ковш, он приподнимает гусеницы, пока те не достают до кузова грузовика. Затем водитель меняет точку опоры и заезжает на грузовик полностью.

Необычный трюк был снят в провинции Куангчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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