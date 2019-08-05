11:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Мистика и искусство. Экспонаты Эрмитажа, загадка которых так и не разгадана
В Эрмитаже немало экспонатов, загадку которых много лет не могут разгадать учёные и искусствоведы.
Авторскую копию «Черного квадрата», сделанную Малевичем в 1930 году, можно увидеть в Эрмитаже. Свой первый «квадрат» художник написал в 1915 году для оперы «Победа над солнцем». Задумка состояла в том, чтобы создать полную противоположность красному солнечному кругу.
Хранители музея и многие посетители уверены, что «Черный квадрат» обладает особой энергетикой. Даже заявляют, что картина — живая. Часто говорят, что посетителям рядом с ней становится не по себе, есть данные, что некоторые, глядя на нее, даже падают в обморок.
Среди античных гробниц, которые сегодня можно увидеть в зале Юпитера, особым вниманием пользуется «Гробница Гомера», датированная II веком нашей эры. Но какое отношение имеет Гомер к саркофагу, появившемуся на девять столетий позже даты его смерти?
В Эрмитаже в ответ на это рассказывают, что саркофаг привезли в Россию из экспедиции графа
Между тем до сих пор у саркофага есть неразгаданная тайна — его задняя стенка не сходится по стилю с лицевой. На ней изображено сражение кентавров со львом и пантерой. Не исключено, что гробницу
Одна из семи древнеегипетских мумий, которые сегодня есть в Эрмитаже, в 2017 году сменила пол. Произошло это во время компьютерной томографии, которую провели петербургские медики. До исследования считалось, что это останки певицы Бабат, но результаты показали, что при жизни, то есть 2,5 тысячелетия назад, экспонат был мужчиной. Предполагают, что это тело жреца Амуна Пакеша.
Статуя
Осуществить ужасные планы помешали другие боги. Они разлили перед богиней подкрашенное в красный цвет пиво, которое
Сотрудники музея поговаривают, что периодически ноги богини покрываются красноватым налетом. И происходит это незадолго до того, как в России случаются крупные катастрофы и кризисы. В последний раз это явление якобы наблюдали в 1991 году.
Золотая погребальная маска из коллекции Эрмитажа является уникальным произведением античной торевтики. Нашли ее археологи в 1837 году в курганном захоронении на окраине Керчи. До сих пор до конца неизвестно, кому принадлежала маска. Однако обнаружили ее в погребении царя Боспора Рескупорида в каменном саркофаге вместе с женским скелетом. Также с останками в гробнице было много украшений. На череп надет золотой обруч, а маска, которую сегодня можно увидеть в Эрмитаже, прикрывала лицо.
Но подтверждений тому ученым найти не удалось, а значит, тайна золотой маски не разгадана до сих пор.