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11:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Мистика и искусство. Экспонаты Эрмитажа, загадка которых так и не разгадана

В Эрмитаже немало экспонатов, загадку которых много лет не могут разгадать учёные и искусствоведы.

Источник: Reuters

«Черный квадрат»

«Чёрный квадрат» и его создатель (Автопортрет, ок. 1910 г.)

Авторскую копию «Черного квадрата», сделанную Малевичем в 1930 году, можно увидеть в Эрмитаже. Свой первый «квадрат» художник написал в 1915 году для оперы «Победа над солнцем». Задумка состояла в том, чтобы создать полную противоположность красному солнечному кругу.

Картина должна была стать символом подчинения природы человеком.

Хранители музея и многие посетители уверены, что «Черный квадрат» обладает особой энергетикой. Даже заявляют, что картина — живая. Часто говорят, что посетителям рядом с ней становится не по себе, есть данные, что некоторые, глядя на нее, даже падают в обморок.

«Гробница Гомера»

Какое отношение имеет Гомер к саркофагу, появившемуся на девять столетий позже даты его смерти? | Источник: Яна Хватова/АиФ
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Среди античных гробниц, которые сегодня можно увидеть в зале Юпитера, особым вниманием пользуется «Гробница Гомера», датированная II веком нашей эры. Но какое отношение имеет Гомер к саркофагу, появившемуся на девять столетий позже даты его смерти?

В Эрмитаже в ответ на это рассказывают, что саркофаг привезли в Россию из экспедиции графа Орлова-Чесменского и подарили Александру Строганову, который был любителем подобных исторических диковинок. Увидев подарок, тот воскликнул: «Это ли не гробница Гомера?». Шуточное прозвище так и закрепилось за гробницей.

Между тем до сих пор у саркофага есть неразгаданная тайна — его задняя стенка не сходится по стилю с лицевой. На ней изображено сражение кентавров со львом и пантерой. Не исключено, что гробницу когда-то переделывали.

Древнеегипетская мумия

До исследования считалось, что это останки певицы Бабат, но результаты показали, что при жизни, то есть 2,5 тысячелетия назад, экспонат был мужчиной. | Источник: Яна Хватова/АиФ

Одна из семи древнеегипетских мумий, которые сегодня есть в Эрмитаже, в 2017 году сменила пол. Произошло это во время компьютерной томографии, которую провели петербургские медики. До исследования считалось, что это останки певицы Бабат, но результаты показали, что при жизни, то есть 2,5 тысячелетия назад, экспонат был мужчиной. Предполагают, что это тело жреца Амуна Пакеша.

Богиня Мут-Сохмет

Сотрудники музея поговаривают, что периодически ноги богини покрываются красноватым налётом. И происходит это незадолго до того, как в России случаются крупные катастрофы и кризисы. | Источник: Татьяна Швецова/АиФ
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Статуя Мут-Сохмет хранится в Египетском зале Эрмитажа. Сидящая женщина с головой львицы наводит страх на многих. И не зря, ведь Сохмет — это жестокая богиня войны и палящего солнца. В мифологии говорится, что она была очень кровожадной и преследовала цель уничтожить весь человеческий род.

Осуществить ужасные планы помешали другие боги. Они разлили перед богиней подкрашенное в красный цвет пиво, которое Мут-Сохмет приняла за человеческую кровь. Выпив ее, кровожадная богиня якобы забыла о своих намерениях.

Сотрудники музея поговаривают, что периодически ноги богини покрываются красноватым налетом. И происходит это незадолго до того, как в России случаются крупные катастрофы и кризисы. В последний раз это явление якобы наблюдали в 1991 году.

Погребальная маска

Маску отличают реалистичная манера исполнения и анатомически правильное построение лица. Это исключительный пример античной золотой маски с портретными чертами. | Источник: Татьяна Швецова/АиФ

Золотая погребальная маска из коллекции Эрмитажа является уникальным произведением античной торевтики. Нашли ее археологи в 1837 году в курганном захоронении на окраине Керчи. До сих пор до конца неизвестно, кому принадлежала маска. Однако обнаружили ее в погребении царя Боспора Рескупорида в каменном саркофаге вместе с женским скелетом. Также с останками в гробнице было много украшений. На череп надет золотой обруч, а маска, которую сегодня можно увидеть в Эрмитаже, прикрывала лицо.

Тот факт, что на серебряном блюде, найденном там же, было выгравировано имя царя, дало основание для предположений, будто в гробнице находился скелет его жены.

Но подтверждений тому ученым найти не удалось, а значит, тайна золотой маски не разгадана до сих пор.

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