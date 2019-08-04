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16:57 (мск), источник: "Российская газета"

Синоптики рассказали, когда вернется лето

Лето еще вернется в Центральную Россию и другие регионы нашей страны. Таким прогнозом в субботу поделились специалисты центра погоды «Фобос».

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Источник: РИА "Новости"

Холод на значительную часть территории России принес циклон, который теперь вытесняется. В Москве, Рязани, Туле и других близлежащих городах в начале следующей недели еще будет прохладно, однако постепенно температура начнет повышаться.

К середине месяца средняя температура составит 17−19 градусов, как это обычно бывает в июле.

На Дальний Восток тепло уже постепенно приходит, начало августа обещает комфортные 24 градуса. Только в самом конце месяца температура вернется к привычным августовским показателям. В Сибири до 20-х чисел также будет тепло. Но затем природа возьмет окончательный курс на осень.

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