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21:16 (мск), источник: Известия

Британские СМИ испугались «сверхтихих» российских подлодок

Британские военные опасаются, что новые «сверхтихие» российские подводные лодки смогут проникнуть в территориальные воды Соединенного Королевства, оставаясь при этом невидимыми для военно-морских сил страны. Речь идет о подлодках проекта 636 «Варшавянка», пишет 3 августа газета The Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Издание ссылается на источники в военных кругах. В материале отмечается, что российские подлодки могут отслеживать британский флот в водах Северной Атлантики, в том числе подключаясь к подводным интернет-кабелям.

Издание утверждает, что во избежание этого требуется увеличение финансирования ВМС.
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«Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону», — заявил источник. Также СМИ приводит высказывания главы британских ВМС Тони Рэдакина, заявившего о растущей опасности межгосударственных конфликтов в мире и пообещавшего укреплять британский оборонный потенциал в Северной Атлантике.

В октябре прошлого года журнал The National Interest писал, что подводные силы РФ являются серьезным вызовом для Вашингтона и его союзников по НАТО.

По словам командующего военно-морскими силами (ВМС) США в Европе Джеймса Фогго, ракеты с российских подлодок могут поразить любую из европейских столиц.
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Проект «Варшавянка» относится к третьему поколению дизель-электрических подлодок, представители которого считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны погружаться примерно на 300 м и развивать надводную скорость до 20 узлов. Автономность плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек, подводное водоизмещение субмарины составляет около 4 тыс. т.

До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок.

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